公共運輸月票已20縣市參與 各縣市方案一次看

交通部長王國材今表示，中央促進公共運輸使用方案已有20個縣市參與規劃，以7月開通為目標。公路總局表示，目前未加入的縣市為金門縣及連江縣。北北基桃、中彰投苗、南高屏規劃單一訂價生活圈通勤月票；桃竹竹苗、雲嘉南規劃城際通勤月票；花蓮、台東及澎湖縣為單一縣市內通勤月票；宜蘭則是規畫單一縣市，同時研議城際通勤方案。

針對不少縣市及立委喊話中央增加捷運等跨縣市運具票價差額補助比例，王國材今於立院答詢指出，目前已有20個縣市參與公共運輸規劃，200億元經費都有點不夠，更不用說增加補助比例，包括台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運涵蓋路線都很長，無法讓特定運具以特例處理。

根據各縣市目前已釋出規劃，北北基桃預計推1200元月票，可搭全區捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元月票（非市民999元），可搭乘台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車，其中台中市額外推市區市民299元（非市民599元）月票，可搭市區內台鐵以外的公共運輸；南高屏推999元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪，其中高雄市額外推市區399元月票，可搭市區內公共運輸、台南市及屏東縣也個別爭取市區299方案。

公路總局表示，桃竹竹苗及雲嘉南目前已規劃推動城際通勤月票方案；宜蘭縣推1250元單一縣市通勤月票，並研擬與雙北1800元城際通勤月票；花蓮縣、台東縣及澎湖縣都是研擬單一縣市內通勤月票，目前都還未提出具體方案。

公路總局指出，各縣市目前都只有初步規劃未正式提案，會依提案順序依序審核。北北基桃、南高屏因先前有相關月票推動經驗及基礎，已與票證公司、驗票機廠商及運輸業者展開研商及前置作業；其餘縣市預計所需時間較長，但都已經展開執行細節，票證系統涉及營運規則及各縣市清分，都持續辦理中。