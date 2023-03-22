疫情傷勞權 這5種人失業及財務風險高2到5倍

疫情進入下半場，輕症免隔離的請假議題成為熱議焦點，但其實三年疫情損勞動權益的情形比比皆是。美國研究最新證實，無法遠距工作者、疫情期間曾經失業者、身心障礙者，陷入財務困難的風險是一般人的2到5倍，又以視覺、聽覺、認知、行動不便、多重殘疾者的失業和財務風險最高。學者提醒，台灣也應分析本土身心障礙者勞權受影響和恢復的程度。可惜目前無論在衛福部或勞動部，記者均查無資料。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今舉行力行科學防疫線上直播，團隊成員蔡芳均指出，刊登於《美國醫學會雜誌(JAMA)》的最新研究顯示，工作型態可轉為遠距工作者，無論是失業或入財務困難的風險比無法遠距工作者低4%；疫情期間曾經歷失業者，陷入財務困難的風險是曾失業者3.79倍。

此外，原本就是脆弱族群的失能者/身心障礙者，疫情也進一步加劇了他們原有的失業和經濟困頓風險。蔡芳均指出，上述美國研究發現，又以視覺、聽覺、認知、行動不便、多重殘疾等五大族群風險最高，這些人的失業風險是無失業者的兩倍，面臨財務困難的風險則是一般人的2到5倍。

蔡芳均表示，後疫情時代經濟逐漸復甦，但仍應持續關注經濟弱勢族群，是不是真的能重返職場、緩解其經濟負擔。公共衛生可以努力的方向包括「建議精準疫苗施打」，因已有實證顯示接種疫苗可「長新冠」及其失能風險，有助於減輕後續因長新冠失能導致的失業與經濟困頓風險。

台灣身心障礙者的勞權及財務風險，受到疫情的影響程度和恢復情形如何？目前無論在衛福部或勞動部，記者均查無資料。去年8月「身心障礙者權利公約(CRPD)第二次國家報告國際審查會議」的國家報告，與疫情影響勞動就業有關的資訊也極其有限。

報告中指出，勞動部統計2019年15歲以上身心障礙就業者每月經常性薪資或收入為2萬8000多元，明顯低於同期全體國民四萬多元。當時疫情已發生超過2年，指揮中心針對「身心障礙者及其照顧者」的因應指引，仍停留撰擬階段。至於醫病共享決策，因「公用版無障礙溝通資源」還在審稿階段，身心障礙成年人及兒童仍無法與一般人一樣完整享有醫病共享決策之權益。