進口雞蛋價差農委會吸收調度 陳吉仲：不含進口自用者

農委會以大量進口雞蛋因應現階段北台灣缺蛋困境，進口的價差，以雞蛋基礎報價為基準，進口的30%關稅，以及運費價差都由農委會吸收，業者進口後雞蛋交由農委會統一調度；但若廠商自行進口「自用」，則不包含在補貼內容中；遭立委質疑規則不清，要解決問題，應該讓業者都來幫忙。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。立委楊瓊瓔問，現階段進口雞蛋，誰才符合農委會的資格，可以獲得農委會的關稅、運費差額補貼？

陳吉仲說，農委會進口雞蛋，是以貿易商報出得進口雞蛋到岸價格，包括雞蛋進口關稅30%、運費，若是業者配合政府從開放的8個國家進口，這些價差由農委會吸收，雞蛋進口之後，由農委會統一調度；但是，若業者自行進口雞蛋「自用」，則沒有涵蓋在裡面，也就是價差農委會不吸收。

楊瓊瓔表示，誰可以有條件可以配合農委會，現階段有多少家廠商？陳吉仲說，日前已經找一、二十家進口商來開會，可以從這八個國家找到蛋源者，要進口多少量，農委會同意後就可以辦理進口，現階段，真正確認航班會到，可以進口雞蛋者有兩、三家，且進口的數量很大。

楊瓊瓔則要求，農委會應該將這些規範與貿易商說明清楚，讓有意願的貿易商、蛋商大家一起來協助，不要讓人認為，有其他的條件才可以配合進口。