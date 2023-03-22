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故宮圖檔外流未通報數位部 故宮:非駭客找不到表格填

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮爆發十萬幅高階文物圖檔外流，立院教委會今天上午考察故宮資安防護機制，針對圖檔管理、資安防護機制等說明。記者陳宛茜／攝影
故宮爆發十萬幅高階文物圖檔外流，立院教委會今天上午考察故宮資安防護機制，針對圖檔管理、資安防護機制等說明。記者陳宛茜／攝影

故宮爆發十萬幅高階文物圖檔外流，立院教委會今天上午考察故宮資安防護機制。故宮報告時指出，這批圖檔外流時間發生在去年2月到6月，6月接獲書格網站提供故宮「南薰殿帝后半身像冊」一千多張高畫質數位圖檔免費下載，因此發現圖片外流。至於外界所言的淘寶網站賤賣圖片，根據畫素非屬此批外流圖片。至於為何遲未向數位部通報，故宮表示，因為此事不屬於典型的駭客事件、故宮電腦系統與伺服器並未遭到入侵，在資安通報中找不到適合的表格填報。

這批圖檔外流時間發生在去年2月到6月。去年6月14日故宮接獲通報，書格網站提供故宮「南薰殿帝后半身像冊」一千多張高畫質數位圖檔免費下載，經查證確屬故宮尚未開放免費下載的高階圖檔。故宮立刻清查圖檔儲存位置，發現承辦人員將高階圖檔放到可提供對外服務的伺服器，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。

故宮立刻移除這批檔案，但也發現有十萬頁檔案有遭機器讀取的痕跡，判斷已遭外流。故宮數位資訊室代理主任陳中禹指出，檔案數量龐大，根據痕跡是透過機器一頁頁規律性瀏覽，大概有十萬頁已遭讀取，因此判斷有十萬件高階文物圖檔遭外流。

數位部曾發函表示，公務機關發生資安事件必須在一小時之內通報，故宮卻遲至上周媒體踢爆才讓外界知曉此事，足足晚了九個月。對此故宮院長蕭宗煌表示，因為此事不屬於典型的駭客事件、故宮電腦系統與伺服器並未遭到入侵，在資安通報中找不到適合的表格填報。

解釋，此事是承辦人員的「疏忽」，將高階圖檔放在人人可進入的伺服器，並非駭客入侵故宮電腦系統或破解密碼，非屬典型駭客事件。故宮事後進行對外服務系統資安弱點掃描及滲透測試，清查資通安全威脅偵測管理監控服務紀錄，發現並無相關被入侵軌跡與安全風險。

至於承辦人員將高階檔案移入可提供對外服務的伺服器，為什麼沒有通報高層、提出申請。陳中禹指出，按規定必須提出申請，承辦人員的確有疏失。

故宮 資安 駭客

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