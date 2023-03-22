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美福大火免罰還可領30億保險金 立委要求環署積極修法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園市美福倉儲大火事件滿一周年，不料卻爆出六百萬罰鍰遭撤銷，業者一毛都不必繳。記者鄭國樑／翻攝
桃園市美福倉儲大火事件滿一周年，不料卻爆出六百萬罰鍰遭撤銷，業者一毛都不必繳。記者鄭國樑／翻攝

桃園美福公司倉儲去年3月發生大火，桃市府依違反空氣汙染防治法及廢棄物清理法共裁罰600萬元，卻被環保署訴願委員會及市府訴願審議委員會駁回，最終美福一毛錢都不用罰，引發外界譁然。立委今針對美福一案質疑環保署連分內事情都做不好，更不用談升格；環署回應，已與地方環保署討論檢討方向。

立法院司法及法制委員會與社會福利及衛環委員會聯席會議，今天繼續併案審查各項「環境部組織法草案」及所屬機關組織法草案逐條審查。

立委賴香伶表示，桃園市政府針對美福2次裁罰都被打臉，顯示現有框架無法解決此案問題，法制上空汙法第32條有所疏漏，但沒見環保署積極修法。這並非第一起案例，過去環保署卻毫無作為，積極度這麼不足，以這樣的態度不是很支持升格。

環保署長張子敬回復指出，此案並非法有疏漏，訴願委員會的決議是獨立作業，由法治、環境專家做了這個判斷。大家關注空汙，但火災事件很多，空汙中有些問題也要考慮既有規範，若所有火災都要告發，是否民宅不可抗力的火災也要列入空汙法告發對象需要考慮。

張子敬說，若有管理責任卻造成火災、導致空汙，就可以用空汙法來開罰。此案地方主管機關認為適法，所以執行告發，但訴願委員會認為有瑕疵，基於保護人民權利會用更嚴格方式去審，環保署沒有干預，因此是在事實認定上有不同看法；地方機關若不符訴願委員會決定，可以找更適合方式來處理。

賴香伶進一步說，對於署長說法不以為然，居然把問題推向民宅，民宅部分消防局也會有辦法，是要針對企業、產業有管理的部分，就美福這案例，絕對不是單一空汙法可以處理，還有其他法可讓地方政府參考，但美福這起案例，若不是因為裁罰撤銷，會考慮修法嗎？

賴說，桃園有很多倉儲，希望環保署可在一周內針對這件事情檢視法規，針對大宗行業類如倉儲運輸等，賦予發生不當管理發生自燃等處理職責。

另立委王鴻薇指出，美福倉儲釀大火事件以民宅大火比喻非常不恰當，若中央主管機關在法令適用上也沒講清楚如何確保環境部升格後，強化類似的公安意外及環境保護；王說，這次美福大火確實成空汙及惡臭，但美福提出訴願成功撤銷裁罰，不僅一毛錢不用罰，還可以全額取得30億保險金。

張子敬表示，不管是什麼火災，燒了就是會造成空汙，主要是若用空汙法開罰，須了解目的到底是什麼，若對象應管理卻管理不當，就可以用空汙法開罰，但不是造成空汙後果就全都要罰，有些民宅沒有能力去管理，發生火災就算開罰也於事無補。

張說，對於私火要有定義，若是管理不足就要咎責。若針對造成大型汙染也要付出代價如美福案例的話，就要進行檢討，環保署已安排與地方環保署討論檢討方向，這不是法的不足及疏漏，而是對於處罰的目的及對象要如何訂定；另承諾一周內提出相關報告。

環保署 火災

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