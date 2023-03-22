新菸害防制法今上路 加熱菸未通過審查「現在也是違法」

菸害防制法修法行政院今公告正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。不過地方衛生局憂心，現行稽查人力不足，恐難查緝電子煙，以及違規加熱菸。衛福部長薛瑞元表示，過去也有在做稽查，「碰到困難就排除，不是不做的理由」。

菸害防制法距上次全文修正已逾15年，但近年電子煙、加熱菸陸續出現，青少年使用人數增加，為遏止違法亂象，國健署啟動菸害防制法修法，今年1月12日經立法院三讀修正通過， 112年2月15日經總統令修正公布，行政院發布自112年3月22日起施行。此次修法重點，包括全面禁止電子煙，加熱菸須通過「健康風險評估審查」，才可販售、使用等。

薛瑞元表示，尚未修法通過前，許多新型菸品販售、廣告行為，因缺乏管理的授權依據，取締上有各種困難，菸害防制法上路後，除了禁止電子煙，加熱菸及其載具要經過「健康風險評估審查」才能上市，在尚未經過主管機關審查通過前，加熱菸仍然不准販售，因此今日新法實施後，無論電子煙或沒完成健康風險評估的加熱菸，都是法規不容許販售、行銷及使用的，皆屬違法行為，即起加強對實體、網路店面查緝。

薛瑞元表示，新型菸品如電子煙，造成身體很大危害，尤其不知其內容物包含哪些，而加熱菸也有錯誤訊息，稱可以協助戒菸，「這完全錯誤」，加熱菸沒有幫忙戒菸的效果，只有對身體造成傷害，但過去有許多扭曲、不正確言論影響民眾，衛福部必須嚴加管制，希望民眾不要相信那些言論，也希望任何廠商、人員不要再傳遞錯誤訊息，這些行為衛生局將會進行稽查管理。

地方衛生局憂心，新法上路後禁止電子煙，但稽查人力不足，且吸食者身份難辨識、吸食時間短暫，稽查上恐有困難，薛瑞元回應，已增補人力給地方，今年、明年還會陸續增加人力，以前也在做稽查未成年購菸，也遇到困難，「碰到困難就一一予以排除，困難不是不做的理由，要想辦法克服」。

國健署統計，成人電子煙使用率從107年0.6%增加至109年1.7%，大專生使用率2.5%增加至5.4%，國中生、高中職生電子煙使用率108年分別使用2.5%、5.6%，到110年也增加到3.9%、8.8%。國健署長吳昭軍表示，新型菸品於網路、實體店面販售，對青少年有很大吸引力，調查發現紙菸使用率逐年下降，但電子煙、加熱式菸品使用率皆上升，新法上路後將會強力取締，保護青少年免於新型菸品傷害。

針對加熱菸健康風險評估審查辦法、指定式菸品等相關子法規，吳昭軍表示，今日都會公告，公告後加熱式菸品尚未通過健康風險評估前皆是違法，不准製造、販售、展示，希望國人共同配合。至於警示圖文增加至50%，吳表示，今日同步施行，但為了讓業者有緩衝期做更改，施行日期訂於明年3月22日，現有商品還是可以製造、販售。

修法其他重點，包括擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。提高禁菸年齡至20歲。擴大菸盒警示圖文面積至50%。加重罰責。吳昭軍表示，中央從菸捐撥款地方衛生保健計畫中已增加補助款，讓地方增補稽查人力，違規電子煙店面也已事先列管，若無改善會連續開罰，到他招牌卸下。