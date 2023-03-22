下背痛睡不著難坐立 脊椎神經電刺激療法減8成痛

80多歲林姓婦人，長年下背痛到坐立難安、睡不著，吃止痛藥也無法解決，直到醫師推薦使用號稱「慢性神經痛終極武器」，脊椎神經電刺激療法成功能將疼痛減輕7至8成，改善生活。

新光醫院疼痛科主任陳瑞源今天在記者會表示，林姓婦人並不是診間少見個案，慢性疼痛是一種疾病，是持續6個月或以上、藥物治療未能舒緩的痛楚，推估台灣恐怕有超過30幾萬人為其所苦，研究顯示，慢性疼痛影響情緒、睡眠及生活品質，很多患者甚至需要吃安眠藥才能一覺好眠。

陳瑞源說，這些會嚴重影響生活的痛，除了常見的脊椎手術後疼痛症候群，還有因外傷導致的複雜性局部疼痛、神經根病變及周邊神經病變等疼痛，當疼痛反覆發作時，建議先找出病因，再循序漸進使用止痛藥、介入性治療或手術來減輕疼痛。

部分患者使用各種方法都無法舒緩，便可以考慮使用脊椎神經電刺激療法，新光醫院神經外科主任蔡明成強調，並不是所有下背痛都適合使用，如受腫瘤壓迫造成的神經疼痛就無法透過這個方法緩解，甚至有不少適合使用的患者本身也可能不習慣電麻感，在暫時性短期治療後只能另尋他法。

陳瑞源解釋，脊椎神經電刺激療法是透過手術執行植入脊椎神經電激刺器在硬脊膜外空間，以微量電刺激阻斷痛覺訊號傳遞至大腦來減輕痛感，根據近年的醫學文獻證實，脊椎神經電刺激療法能將疼痛減輕7至8成左右，同時可以減少口服止痛藥的劑量。

去年6月1日健保署通過脊椎神經電刺激器手術術式的給付，病人住院期間手術費及住院相關費用可申請健保事前審查，但仍需支付相關自費醫材費用。陳瑞源說，相關自費醫材大約要價新台幣數十萬至百萬元，機器可以使用一輩子，但電池壽命約為10至15年。

陳瑞源表示，植入脊椎神經電刺激醫材後，病人也會擁有體外遙控器，可以自行調整走路、睡覺時的電刺激參數，這個療法幾乎無副作用，但並不是所有患者都能適合，服用抗凝血藥物、有感染症狀或共病太過嚴重者，都不建議使用。