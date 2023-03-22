雙鐵年增3.5億及3億電費 立委憂電價調漲轉嫁票價

電價4月起調漲，平均漲幅11%，產業用電大戶調漲17%。台鐵預估一年需增加2.5至3.5億元電費，高鐵則增加3億元；立委洪孟楷今於立院交通委員會質詢表示，電價調漲恐加重捷運、台鐵及高鐵等單位負擔，擔心成本轉嫁至票價由全民埋單。交通部長王國材則說，會視各單位營收損益適時向經濟部長王美花反應。

洪孟楷表示，電價調漲主因為民進黨政府能源政策錯誤，卻進而加重捷運、台鐵及高鐵等用電大戶負擔，擔心這些單位成本吃不消會調整票價變成全民埋單。此外，台鐵短債1600多億元，行政院主計單位現又要求還款年限縮減到20年內，對台鐵壓力很大，希望王國材主動與王美花溝通。

王國材表示，他需先了解各單位營收損益，有些單位有賺錢，像台鐵虧錢也會在公司化做調整，若有需要會適時向王美花表達。

台鐵局長杜微表示，這波台鐵電價調漲17%，綜合評估一年需要增加2.5至3.5億元電費；高鐵公司則預估一年會增加3億元電費，但現在沒有規畫調整票價。