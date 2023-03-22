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專為綠色旅人設計「城市指南」出爐 台北位居亞洲第5

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿拉伯聯合大公國 杜拜的大眾交通運輸系統十分方便。圖／HotelsCombined提供
阿拉伯聯合大公國 杜拜的大眾交通運輸系統十分方便。圖／HotelsCombined提供

全球知名旅宿比價網站HotelsCombined針對63個國家、167個城市為綠色旅人設計推出互動式「城市指南」，其中，荷蘭鹿特丹、阿姆斯特丹與奧地利格拉茨，是全球最適合綠色旅人旅遊的前三座城市，而台北市則以完善的大眾運輸系統、高密度的共享單車、人行道規劃與無障礙設施，位居亞洲第五名。

這份城市指南所做的深度分析，包含機場碳排放認證、當地交通運輸規劃及空氣品質等，根據對旅行者最重要的因素進行過濾，並提供旅人個性化篩選，讓旅行者按圖索驥，規劃最適合自己的城市旅遊行程。

在亞洲地區，共9個國家/地區、15座城市入選指南，其中，國人向來喜歡的日本，東京及大阪分列亞洲地區排名一、二名。而台北的大眾交通運輸系統，是全亞洲區唯一與日本同獲最高評價的城市，市內的共享單車數量也位居亞洲第四，僅次於中國北京、上海、廣州。

而北美地區，由溫哥華以空氣品質獲得榜首；智利聖地亞哥在拉丁美洲排名中獲得第一；中東地區則由突尼斯領先於特拉維夫和杜拜。

從整體指南來看，歐洲城市就佔據了前十名。其中，荷蘭的港口城市鹿特丹得分最高，其機場擁有通過機場碳排放認證的先進碳管理系統，並通過永續旅遊（Booking Holdings的計劃）認證，規劃極優惠價格的城市鐵路系統和最長的自行車道。

荷蘭阿姆斯特丹則以優良的自行車和行人步道聞名世界，同時可選擇租賃環保汽車，電動車充電站更是相當普及，以此奪得第二。獲得聯合國教科文組織認證的世界遺產城市—奧地利格拉茨，憑藉四通八達的鐵路系統、大量電動車充電站，獲得全球排名第三的佳績。

HotelsCombined為綠色旅人設計的城市指南是一份互動指南，旨在幫助旅者在計劃下一次旅行時，能更了解世界各地城市相關的永續發展資訊，例如機場碳排放認證、當地交通與空氣質量等。城市指南透過28個要素分析了全球63個國家/地區的167個城市，方便綠色旅人們做出旅遊決策。

東京擁有完善的行人專用道和自行車道，旅客前往當地市場、劇院和藝術畫廊都非常方便。圖／HotelsCombined提供
東京擁有完善的行人專用道和自行車道，旅客前往當地市場、劇院和藝術畫廊都非常方便。圖／HotelsCombined提供
城市旅遊是觀光行程的重要安排之一，預計到2025年，每年將有近8億人次前往各國城市觀光。圖／HotelsCombined提供
城市旅遊是觀光行程的重要安排之一，預計到2025年，每年將有近8億人次前往各國城市觀光。圖／HotelsCombined提供
荷蘭的鹿特丹擁有機場擁有通過機場碳排放認證的先進碳管理系統，並規劃極優惠價格的城市鐵路系統和最長的自行車道。圖／HotelsCombined提供
荷蘭的鹿特丹擁有機場擁有通過機場碳排放認證的先進碳管理系統，並規劃極優惠價格的城市鐵路系統和最長的自行車道。圖／HotelsCombined提供

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