集電弓異常找嘸原因 立委質疑高鐵今年已10件行車異常

台灣高鐵2007年通車，至今每日搭乘人數達19.6萬人次，立委李昆澤今於立院交通委員會質詢指出，高鐵今年1、2月已發生10件行車事件，2月的8件中更有5件為車輛故障，質疑有發生重大事件疑慮。交通部長王國材表示，高鐵今年有7次為集電弓異常，每次發生就會換掉零件，原則上不會影響行車安全，已督促高鐵公司盡快找出原因。

李昆澤表示，近年高鐵搭乘人數越來越多，2019年疫情前平均每日搭乘18.4萬人次，今年1月平均每日搭乘更達19.6萬人次，但行車事件發生頻率也持續增加，2014年曾有高達38次轉轍器異常，經多次督促質詢才下降，但2021年又開始有16件行車事件、2022年也有27件，今年光是1、2月就有10件，高鐵時速達300公里，每次發生重大事件都是一次次小異常累積而成，要求交通部督促高鐵公司嚴格管理。

王國材指出，高鐵公司針對今年7次集電弓問題有找原廠川崎重工一起找原因，每次發生就會換掉零件，現在也在查是否為環境因素，像是苗栗路段有隧道群影響等，原則上不會影響行車安全，但盡快找出問題原因還是最重要。

高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵行車異常次數從通車以來逐年下降，高鐵設計在行車上都能確保安全。2010至今共發生11次集電弓異常，今年1、2月就有7次，確實密度較高，但每次發生後都會把系統元件，包括電池、電機進行檢查，都沒有發現異常，目前還沒查出原因。