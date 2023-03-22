月進口3000萬顆雞蛋 陳吉仲：短期補足北部賣場需求

國內缺蛋狀況持續嚴峻，農委會主委陳吉仲近期靠大量進口雞蛋補足，從喊3月底進口500萬顆澳洲雞蛋，今天再表示，4月份、5月份，每個月會進口達3000萬顆雞蛋，短期補足市場的不足，少數液蛋會進入加工，比較多的部分，會進入北部的超市賣場。

立法經濟委員會今天進行農委會業務報告。立委呂玉玲關心現階段雞蛋產銷問題，似乎現階段的雞蛋盤價仍不足反應生產成本，因此蛋商公會揚言不再報價。

陳吉仲今天表示，雞蛋產銷會議，是產銷雙方自行討論，不用知會農委會，農委會也沒有介入，認為現在的報價已經沒有意義，也要檢討檢討雞蛋報價由少數團體把持的狀況。

呂玉玲說盡量與產業多溝通，特別是協助農民恢復生產要有配套措施。

陳吉仲表示，未來雞蛋供給與需求仍會有一段差距；現階段雞蛋進口是短期，也是專案，是農委會可以掌控的，是為了補足國內的缺口。

呂玉玲詢問，進口雞蛋如何分配？陳吉仲表示，會往北部調度，中南部在雞蛋不足的現象比較輕微，依照比例，不會影響到產地價格，進口的雞蛋透過洗選後到一般的超市通路販售，會用現在公告的盤價為基準，價差農委會吸收，進口只是補足現階段雞蛋不足的部分，長期仍需要國內產能提升。

陳吉仲說，產蛋雞到5月上旬會恢復3400萬隻，產蛋雞數量和去年同期差不多，屆時產能可恢復水準。