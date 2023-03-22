公共運輸月票目標7月上路 王國材：全台已20縣市參與

中央促進公共運輸使用方案推出通勤通學月票，交通部長王國材今赴立院交通委員會報告進度表示，除北北基桃、中彰投苗、南高屏3大都會生活圈，桃竹竹苗、雲嘉南也規劃生活圈跨城際通勤月票，總計已有20個縣市參與月票方案，原則上都以7月開通為目標。

王國材表示，全台22個縣市已有20個縣市參與月票方案，比較明確是北北基桃、中彰投苗、南高屏，桃竹竹苗、雲嘉南也規劃生活圈跨城際通勤月票，包括市區內公共運輸跟台鐵都全力加速，原則上都是以7月開通為目標。

公路總局長陳文瑞表示，北北基桃、南高屏因先前有相關月票推動經驗及基礎，已與票證公司、驗票機廠商及運輸業者展開研商及前置作業，應可於7月上路，其餘縣市預計所需時間則較長，但經過幾次開會都已經展開執行細節，票證系統涉及營運規則確認及各縣市清分，都由各縣市政府辦理中。

陳文瑞指出，交通部原規劃票證系統建置修改費用補助直轄市50%、非直轄市75%，台鐵及公路客運補助100%，若地方能在6月前建置完成，將改由中央全額負擔；月票優惠差額為直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助90%；實體記名票證卡則由中央全額補助。

立委洪孟楷今質詢表示，桃園機場捷運也是中央重大建設，中央補助優惠差額能否比照台鐵提升至9成？王國材表示，地區通勤月票補助全國一致，捷運營運都是在地方，無法以特例處理。

立委陳椒華質詢也說，現行雙北大眾運輸定期票在台鐵部分有限制車種（不得搭乘觀光列車、太魯閭、普悠瑪、自強號），未來推動公共運輸月票能否開放更多車種，或比照高鐵規劃自由座，讓更多民眾可適用。台鐵局長杜微表示，月票定期票原則上維持可搭乘車種，現在台鐵也有規畫自由席，是否開放更多車種會進一步研擬。

陳文瑞表示，中央促進公共運輸使用方案預估所需經費200億元，3大目標為移轉私人運具轉搭公共運輸，提升公共運輸量5%；降低交通事故5%；促進都會區空間減壓，均衡區域發展。