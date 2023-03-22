科學家解謎：為什麼有時候睡得愈久，反而覺得特別的累？

愈睡愈不飽？科學家解釋，很多愈睡愈累的狀況，可能是你忽略了這些小細節。

在人生汲汲營營、為了生活而打拚、忙得不可開交的匆匆歲月裡，睡眠總是現代人最缺乏的事，在一天24小時扣掉工作、休憩的時間中，睡眠的時間往往總是所剩無幾，這也是為什麼每到假日、連續假期時，你我總是會用力補眠、大睡特睡的主因之一。

然而，很多時刻，你可能會發覺怎麼愈睡愈不飽，平日工作可能睡滿5、6小時就能奮戰一天的自己，卻在假日睡了12小時後依然覺得疲憊不堪，反而睡了愈多，還特別的累，往往更加無精打采，有時候還會引發頭痛。

睡眠專家、邁克爾布魯斯（Michael J. Breus）博士說，沒有什麼事情，比想要透過休息來補眠，結果愈睡愈累的狀況更令人沮喪了。有時，稍微的小憩確實可以讓過度勞累的身體恢復活力，但偶爾卻會讓情況變得更糟——為什麼會這樣？更重要的是，人們該如何避免這樣的狀況？

晝夜節律的生理時鐘現象

圖／每一個人的睡眠、清醒週期都有一個固定的模式。pexels

事實上，一個人的睡眠、清醒週期遵循著一種規律的模式，而當你睡得「太多」時，這種模式就會被迫改變。《HuffPost》報導，這種晝夜節律（circadian rhythm）是一種生理現象，以自發性、持續性，呈現以約24小時為週期的變動。

而晝夜節律不只發生在動物身上，科學家發現，無論是植物、真菌等細胞，都被觀察到有類似生理變化，驅動這個機制的是晝夜振盪器（circadian oscillator）的影響，它能改變體內的溫度變化、褪黑激素的分泌，也會影響血壓、反應和協調性。

科學家表示，一旦晝夜節律這種生理時鐘開始「報錯時間」，人們就會開始感到昏昏沉沉、疲勞和睡眠週期被打亂，因為你的身體無法在正確的時間點適應應該要做的事，當出現這種差異時，其實和出國時的時差反應非常類似。

如果想要同步身體和精神上的時間，人體會每24小時擁有一種「重置」按鈕，這可以透過照射陽光、動動筋骨來做到這一點。專家說，「當你想要保持警覺和清醒，但身體卻感到十分疲累時，可以透過暴露在陽光下來改善這一點，像是在戶外動動10分鐘，重新調整自己，這是一種很好的機制。」

睡眠中的週期與循環

圖／如果在快速動眼期起床，對精神的消耗會特別大。pexels

科學家解釋，人類的睡眠中有一個週期，一般來說，週期會持續個80至120分鐘，而普通人在一次的睡眠中會有5個這樣的週期，總計睡眠時間約7至8個小時。

當你賴床時，等於正在延長睡眠的週期數量，接著在一個週期的中間醒來——如果這個睡眠的中間正好是深度睡眠或快速動眼期（rapid eye movement，REM）階段，醒來時的感覺會特別糟。

所謂的快速動眼期，是指在此睡眠階段中，眼球會快速移動，同時身體肌肉放鬆，身體幾乎只有腦幹與腦電波在活動，其他的生理激素如組織胺、血清素都會進入消失的狀態，那些能感受到栩栩如生的夢境，也幾乎是在此時發生的。

研究發現，若經常在快速動眼期起床，會導致心理紊亂、焦慮、煩躁，甚至無法集中注意力、心神不寧等，這也是愈睡愈累的關鍵主因之一。

如何能避免愈睡愈累的情況發生？

圖／維持規律的睡眠，是維繫生理時鐘標準的關鍵。pexels

專家分享，如果要避免這種為了補眠，結果睡起來更累的狀況發生，最好的方式就是每天保持在同一個時間睡眠和起床，包括週末。

如果人體有個規律的時間可以遵循，那麼生理時鐘的週期就會調整，「關鍵是你的起床時間，如果你熬夜了兩個小時，不代表你應該多睡兩個小時，應該盡可能保持同一個起床時間。」

此外，在早晨時曬曬窗外的陽光、安排在早上做個小型的運動等，都能幫助提振精神。

午睡的時間掌控非常的重要

圖／對上班族來說，午睡能控制在30分鐘內才不會愈睡愈累。pexels

專家表示，對上班族來說，能在中午小睡一會，是個非常重要的能量來源，但睡眠時間請必須控制在30分鐘內或者90分鐘以上，因為如果你的午休睡眠時間會超過30分鐘但不滿90分鐘，你勢必會在進入睡眠週期深處時醒來，導致精神更加昏沈、失去了午休的用意。

這也代表對辦公室的上班族來說，午睡控制在30分鐘內是最有效率的。

而下午2時至3時以後，如果可以，專家建議也避免攝取咖啡因，因為這都會讓人在晚上睡眠時影響睡眠品質，造成失眠、難以入睡，等到真正進入深度睡眠時間也已經快天亮了。

小心潛在的睡眠障礙

圖／睡眠障礙也是愈睡愈累的其中一個主因。pexels

科學家表示，如果上述的情形你都沒有發生、或者有確實改善，但依然愈睡愈累的狀況，就要小心是否有睡眠障礙的問題。因為睡眠障礙有可能讓人在睡了7、8個小時的充足睡眠後依然感覺精神不振，那關鍵可能在於睡眠的質量而非數量。

這包含睡眠呼吸中止症。

「想像一下，你實際停止呼吸10秒20秒、30秒，接著你大力喘口氣，彷彿是人生最後一口氣那般用力，接著這個循環重複一遍又一遍，乃至於整夜。最令人感到驚訝的是，你可能完全沒有意識到這些事情發生了。」

直到早上，患者會因為口乾、頭痛和宿醉感醒來，也可能感到疲累、困頓、注意力喪失等，這是因為大腦缺氧產生的狀況。

此外，也有一些人會有睡眠抽筋的狀況，這些小動作可能在潛意識中會在一個晚上內發生數百次，睡得愈多，自然感覺會愈糟。

因此，如何控制好自己的睡眠時間，並諮詢醫生相關狀況，也許能獲得對自己最有益的睡眠品質。

（本文出自2023.03.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）