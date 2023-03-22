影╱台灣燈會參觀人次膨風？ 王國材：以北市府數字為主

2023台灣燈會2月底落幕，台北市政府觀傳局公布參觀人次高達1256萬，但根據資訊局大數據中心統計，參觀總人次約800萬，兩者差距甚大。交通部長王國材今赴立院進行業務報告受訪表示，台灣燈會1日至18日參觀人次是由台北市政府推估，就以他們的數字為主，但燈會還是以內容及對於國際行銷意義比較大。

2023台灣燈會參觀人次先前被議員質疑「膨風」，台北市政府觀傳局第一時間表示，不了解數字統計方式，該數字為王國材在閉幕式喊出；但台北市議員何孟樺揭露，逐日人次資料皆為北市府提供給交通部。

王國材表示，台灣燈會這次跟台北市政府合辦，合作很愉快也很成功，吸引許多國內外旅客參加，燈會以內容及對於國際行銷意義比較大，至於人數在19日當天晚上閉幕後，他接獲同仁告知當天約有121萬人次，1日至18日逐日人數則是由台北市政府推估，所以加起來就產生1256萬人次這個數字。

王國材指出，台北市政府針對燈會人數的部分有統計，最終就以他們的數字為主。