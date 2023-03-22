快訊

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱台灣燈會參觀人次膨風？ 王國材：以北市府數字為主

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材受訪表示，台灣燈會1日至18日參觀人次是由台北市政府推估，就以他們的數字為主。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材受訪表示，台灣燈會1日至18日參觀人次是由台北市政府推估，就以他們的數字為主。記者周湘芸／攝影

2023台灣燈會2月底落幕，台北市政府觀傳局公布參觀人次高達1256萬，但根據資訊局大數據中心統計，參觀總人次約800萬，兩者差距甚大。交通部長王國材今赴立院進行業務報告受訪表示，台灣燈會1日至18日參觀人次是由台北市政府推估，就以他們的數字為主，但燈會還是以內容及對於國際行銷意義比較大。

2023台灣燈會參觀人次先前被議員質疑「膨風」，台北市政府觀傳局第一時間表示，不了解數字統計方式，該數字為王國材在閉幕式喊出；但台北市議員何孟樺揭露，逐日人次資料皆為北市府提供給交通部。

王國材表示，台灣燈會這次跟台北市政府合辦，合作很愉快也很成功，吸引許多國內外旅客參加，燈會以內容及對於國際行銷意義比較大，至於人數在19日當天晚上閉幕後，他接獲同仁告知當天約有121萬人次，1日至18日逐日人數則是由台北市政府推估，所以加起來就產生1256萬人次這個數字。

王國材指出，台北市政府針對燈會人數的部分有統計，最終就以他們的數字為主。

台灣燈會 王國材

延伸閱讀

高雄引水人酒後上工出包 王國材：即起要求領航前酒測

竹市將推輕軌182先導公車 行經清、交大還要繞進竹科

交通部、基市府明面談捷運 王國材先出招、謝國樑冷處理

竹市府盼紓解慈雲路壅塞 王國材：將協調助改善

相關新聞

公共運輸月票已20縣市參與 各縣市方案一次看

交通部長王國材今表示，中央促進公共運輸使用方案已有20個縣市參與規劃，以7月開通為目標。公路總局表示，目前未加入的縣市為...

新菸害防制法今上路 加熱菸未通過審查「現在也是違法」

菸害防制法修法行政院今公告正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。...

國境開放航班準點率不到7成 桃機：目標3月達8成

國境開放，交通部觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，但有立委點出今年1月桃園國際機場準點率僅69.44%。交通部...

抗通膨 勞長定調：明年基本工資盡量往調升方向

去年通膨率逼近3%，萬物齊漲，行政院長陳建仁日前表態對軍公教明年加薪持正面看法，邊際勞工明年有望調漲基本工資以達成蔡英文...

禁電子煙今上路 嘉義市2年前超前部署訂自治條例取締18件

新版「菸害防制法」今天上路，嘉義市2021年4月11日率先制定並施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今查獲18件，...

故宮圖檔外流未通報數位部 故宮:非駭客找不到表格填

故宮爆發十萬幅高階文物圖檔外流，立院教委會今天上午考察故宮資安防護機制。故宮報告時指出，這批圖檔外流時間發生在去年2月到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦