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高雄引水人酒後上工出包 王國材：即起要求領航前酒測
賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」20日準備停靠高雄港77號碼頭時，疑因未減速，直接撞上碼頭，所幸擦撞力量不大，未造成人員傷亡，事後檢出徐姓引水人有酒精反應。
王國材表示，這名引水人在高雄77號碼頭造成碰撞，航港局已經展開調查，2周內會有調查結果，並依照引水法38條停止執照3個月到2年。因引水人不是開船者，是搭小船爬繩梯到貨輪及客輪上引導船長進港，過去比較沒有進行酒測，今天開始從行政上要求引水人領航前都要酒測。
王國材也說，航港局已著手針對引水人管理規則33、34條修法，把領航前酒測當作工作上崗前一部份。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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