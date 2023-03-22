高雄引水人酒後上工出包 王國材：即起要求領航前酒測

重達7萬多公噸的賽普勒斯籍貨櫃船20日駛入高雄港時直接撞上 碼頭 ，岸壁牆面當場裂開變形，船上徐姓 引水人 酒測值為0.19毫克，後續被查出去年11月、今年1月引導的船隻也曾發生碰撞。交通部長王國材今赴立院進行業務報告前受訪表示，今天開始從行政上要求引水人領航前要 酒測 ，航港局也規劃修法，把領航前酒測當作工作一部份。

賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」20日準備停靠高雄港77號碼頭時，疑因未減速，直接撞上碼頭，所幸擦撞力量不大，未造成人員傷亡，事後檢出徐姓引水人有酒精反應。

王國材表示，這名引水人在高雄77號碼頭造成碰撞，航港局已經展開調查，2周內會有調查結果，並依照引水法38條停止執照3個月到2年。因引水人不是開船者，是搭小船爬繩梯到貨輪及客輪上引導船長進港，過去比較沒有進行酒測，今天開始從行政上要求引水人領航前都要酒測。

王國材也說，航港局已著手針對引水人管理規則33、34條修法，把領航前酒測當作工作上崗前一部份。

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