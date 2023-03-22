錯過再等40年 「月掩金星」逾百年再現 24日全台肉眼可見

台灣24日（後天）晚間7點52分前後，將出現一場在地逾百年未曾發生於傍晚後的「月掩金星」奇景，明亮金星會於短短十多秒內瞬間消失在眉月邊緣，猶如日食般令人驚嘆。台北市立天文館表示，台灣各地均能以肉眼看到此天象，發生時間隨地理位置不同，約有數分鐘差異，越往南方發生時間越早，高雄比台北早約2分鐘。

天文館指出，月掩金星發生頻率並不低，但是一般民眾能欣賞到的機會卻很少，原因在於金星是內側行星，與太陽的視距離較小，即使發生且大多出現在白天，被陽光掩沒而不可見，或於黎明前而鮮為人見。

天文館說，月掩金星發生時，明亮金星會於不到30秒即完全消失在眉月邊緣，24日晚間7點52分前後，民眾能一睹奇景，當晚間8點49分復出時，因為金星已落下地平線而無法看見。天文館將於晚間7點40分起在YouTube頻道「台北天文館」透過專業望遠鏡直播、解說天象，若天候不佳則取消。

天文館表示，台灣過去百年出現多達28次月掩金星，當中22次都發生在白天，距離上次1974年肉眼可見的月掩金星等6次均為黎明前。至於發生於日落後，最近一次得回溯到1895年，錯過今年3月24日，就要再等到40年後的2063年5月31日。