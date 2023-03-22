菸害防制法今上路部分子法給緩衝期 國健署：期間業者可以販售

「菸害防制法」修法行政院今將公告並於同日施行，衛福部國健署相關子法12條中，有10條也將公告，除了禁止電子煙以外，較大變革屬納管加熱菸，未來加熱菸通過「指定菸品健康風險評估審查」，可在台灣合法上市。國健署長吳昭軍表示，每項子法施行日期不同，部分子法需同時實施，部分則可延後實施。

立法院今年一月十二日三讀通過「菸害防制法」修正案，總統府二月十五日公告，行政院將於今日公布母法施行。吳昭軍表示，新法生效後，會給業者緩衝期，因此部分子法採延緩實施，不會那麼快上路，包括警示圖文面積從35%增至50%、販賣菸品場所標示及展示、禁菸場所張貼標示等，「市面上有很多已經製造完成的，我不能叫他現在就禁止，他還是可以賣」。

攸關審查加熱菸的「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案，持續受到各方角力。民進黨立委陳瑩3月13日於立法院衛環委員會質詢，認為國健署要求菸商提出「成癮性研究資料」，並未說明是成癮行為還是成癮物質，讓菸商無所適從，建議國健署應該聚焦在成癮物質，而非成癮行為，否則「吸菸跟吸奶嘴、咬指甲一樣，都是成癮行為啊！」

陳瑩也抨擊，國健署要加熱菸商做研究，但沒要求傳統紙菸商做研究資料，兩者如果沒做對照，根本沒意義；加熱菸過去沒有在台灣合法上市，國健署要求加熱菸商提出研究資料，「難道是要這些在立法院偷抽的立委們承認，提供給你們做研究嗎？不可能嘛！」建議國健署考慮提供「試抽期」，才能做研究。

吳昭軍表示，傳統紙菸存在時間非常久遠，過去已有很多研究，證實有成癮性等既有風險。至於要求加熱菸等指定菸品廠商提出「成癮性研究資料」，吳表示，行政機關尊重法律依據，法規上沒有寫要「成癮物質」還是「成癮行為」，菸商無論提出哪一種資料，國健署都會接受、認同，不會過度限縮業者，但送審資料是否會通過審查，會由專家委員決定。

吳昭軍表示，許多產品上市前，僅有實驗性質的數據，法規並沒有要求廠商提交的研究資料要在台灣執行，也沒有要求研究方法、取樣城市、位置或對象，只要求是「第一次使用、未滿二十歲」，要求提出這些資料並不困難。他不認同應同意讓菸商提供「試抽期」，「我們沒有要求這種資料」。

針對「吸菸行為跟吸奶嘴沒差別」一說，吳昭軍表示，尊重委員的想法，但不會這樣做比喻，行政機關會按照法規字面意思去執法，「他的東西（指定菸品）讓我成癮，像吸奶嘴一樣？我不知道，交給專家去決定」。吳也說，同一時間送審的資料，會同步由專家會議審查，若專家認為資料不足，會要求廠商在指定時間內補件，最終會經過專家會議，「會直接核准還是直接駁回，目前都沒有設定時間」。

針對審查加熱菸的「指定菸品健康風險審查辦法」草案，吳昭軍表示，預告期間已收到976件意見，已召開2次專家會議、2次國健署內部會議，經過4次會議後已擬出定案。

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