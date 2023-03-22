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有焚風 花東、高雄台南中午前後恐達36度 氣象局發高溫特報
中央氣象局指出，今天各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，恐達36度以上，呼籲民眾注意。
氣象局上午6:24分發布高溫特報，包括南台灣：台南市、高雄市及東台灣：花蓮縣、台東縣，中午前都有機會達36度。呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
氣象局說，地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。
至於各地白天高溫大多在30度以上，感受暖熱，也是本周最熱一天。
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