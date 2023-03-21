有錢才有新藥醫？ 病團盼醫療平權：速修法設癌藥基金

「癌症病人等不到新藥給付，付不起高昂藥費，造成生命流逝已成常態。」為解決國內癌友等不到、用不起的治療困境，台灣癌症基金會參考英國制度，提出成立「台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」的政策建言，作為獨立於健保體制之外的過渡型機制。立法院衛環委員會上週審議「癌症防治法」修法案，逾60位立委支持該案，希望為TmCDF基金謀得財源，然而該案在審議後進入暫時保留階段，形同沒有進度，癌團深表遺憾。

隨癌症醫療進展，不少新藥上市，能夠救治患者、延長存活或改善生活品質。然因新藥要價不菲，健保考量財務衝擊無法全盤納入，多數病友無法負擔動輒要價百萬的治療費用，陷入漫長的等待。病團調查，癌症新藥從取得藥物許可證到納入健保的「平均等藥期」不斷加長，去年已達787天，且多採限縮給付，僅3成患者能有用藥資格，甚至有患者聽聞大陸罕藥藥價僅為台灣的1/3，心生赴大陸治療的念頭。

13日衛環委員會中，衛福部長薛瑞元說，TmCDF需要健保以外的財源，會被主計處以「財政紀律法」打槍，應就「操之在我」的健保著手。衛福部次長周志浩表示，健保署已開始「先鬆後緊」的暫行給付政策，在新藥有取得藥證後，與藥廠先協商一個價格，暫時給付兩年，兩年後依實際療效決定是否常規納保，並可重新議價。健保署副署長蔡淑鈴則說，將於5月赴英國參訪其癌症藥物基金（CDF）制度。

台灣癌症基金會企劃執行總監馬吟津表示，健保署雖承諾赴英國考察CDF制度後3個月內產出報告，但屆時立院會期已經結束，需等到9月下個會期才有機會審議「癌症防治法」修法案。然而，她遺憾的表示，年底選舉將至，該案很可能再度延宕，今年通過修法的機會渺茫。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿則感嘆，「等官員考察回來，不知道又要倒下多少癌友家庭！」

此外，馬吟津指出，衛福部提出的「先鬆後緊」政策，係針對「療效不明」的新藥，且其財務來源是健保的新藥新科技預算。她表示，樂見健保署對於新藥可近性的重視，規劃暫時性給付立意良善，「但如果還是在健保總額的新藥預算中執行，是否也排擠了現行療效已確定的新藥納保？」

台灣癌症基金會與台灣年輕病友協會等14個病團共同呼籲，應盡快修訂20年未修的「癌症防治法」，設立癌症新藥多元支持基金，保障癌友治療權益。劉桓睿指出，在健保現況下，台灣癌症病友不僅成為國際醫療的次等公民，「有錢新藥醫，沒錢穿壽衣」的醫療階級化，更在國內日益加劇，未能落實健保「集合群體之力量、解決民眾就醫經濟困難、照顧民眾健康」的核心宗旨。他表示，在健保制度外成立TmCDF是癌友家庭的一線生機，也是癌團共識，不可妥協。

劉桓睿指出，病友團體提出TmCDF為癌症治療困境提出解決方案，已經深入了解病友需求，與利害關係人進行溝通，也取得跨黨派立委支持。台灣年輕病友協會呼籲，衛福部應利用行政資源研議如何落實台灣癌症新藥多元支持基金之設立、儘速推進修法流程、協助解套「財政紀律法」的限制，而非透過出國考察、挖掘法律限制等手段，企圖讓修法案拖過本屆任期。