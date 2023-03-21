聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明掃墓火災頻傳 林右昌：通告地方廣設取水點
近日因天乾物燥，又值清明掃墓之際，全台火警頻傳。內政部長林右昌今指示民政司與消防署，通告提醒全國各地方政府要求民政與消防單位，即日起針對公墓及相關掃墓區，務必落實完整防災配套，並廣設取水點加強防火宣導，以防火災發生。
適逢清明節，許多民眾已預先前往掃墓祭祖，因天乾物燥民眾用火不慎，墓區火警頻傳。
林右昌表示，為避免造成不必要災害甚至引發山林大火，造成生命財產與生態環境無法回復的傷害，特別指示民政司與消防署通告各地方政府民政、殯葬與消防單位，針對各墓區進行完整的防災規畫，並且建議在民眾主要進出動線上廣泛設立取水點並提供裝水提袋，除方便前往掃墓的民眾取用外，也鼓勵民眾在祭拜完畢後，確實熄滅火源。
林右昌提醒，星星之火可以燎原，請掃墓民眾也要相互提醒，提高警覺，隨手撲滅餘燼，確保公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言