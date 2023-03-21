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清明掃墓火災頻傳 林右昌：通告地方廣設取水點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
清明時節將近，不少民眾慎終追遠南下掃墓，但焚燒金紙、燃燒雜草等行為，造成多起墓地火警。圖／屏東縣消防局提供
清明時節將近，不少民眾慎終追遠南下掃墓，但焚燒金紙、燃燒雜草等行為，造成多起墓地火警。圖／屏東縣消防局提供

近日因天乾物燥，又值清明掃墓之際，全台火警頻傳。內政部長林右昌今指示民政司與消防署，通告提醒全國各地方政府要求民政與消防單位，即日起針對公墓及相關掃墓區，務必落實完整防災配套，並廣設取水點加強防火宣導，以防火災發生。

適逢清明節，許多民眾已預先前往掃墓祭祖，因天乾物燥民眾用火不慎，墓區火警頻傳。

林右昌表示，為避免造成不必要災害甚至引發山林大火，造成生命財產與生態環境無法回復的傷害，特別指示民政司與消防署通告各地方政府民政、殯葬與消防單位，針對各墓區進行完整的防災規畫，並且建議在民眾主要進出動線上廣泛設立取水點並提供裝水提袋，除方便前往掃墓的民眾取用外，也鼓勵民眾在祭拜完畢後，確實熄滅火源。

林右昌提醒，星星之火可以燎原，請掃墓民眾也要相互提醒，提高警覺，隨手撲滅餘燼，確保公共安全。

林右昌 火災 清明節

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