居家到戶外都能搭！時髦減壓拖鞋吳映潔也愛上直呼「太舒服了！」

由adidas與KANYE WEST合作的減壓拖鞋，因為陸續被許多名人所愛穿，帶起風潮，讓不少品牌也紛紛推出自家設計，同樣熱賣。因此休閒服飾品牌ONE BOY也不只做衝鋒衣，現在還跨進了「拖鞋」領域，並找來「鬼鬼」吳映潔當代言人。

ONE BOY推出的居家戶外兩用防滑拖鞋，整雙採用EVA材質製成，回彈性好，使腳感柔軟舒適，主打每個人、每種腳型都適合。同時，加厚鞋底有3.8公分，富含高密粒子，能快速回彈，增高又避震減壓，加上材質輕彈又不失軟度。身為鞋款代言人的吳映潔在實際穿上後，也認為和一般市售拖鞋大不相同，可以輕鬆水洗、材質不吸水，不論是穿在室內或是戶外都合適，直呼「太舒服了！」ONE BOY的這款減壓拖鞋，前端有三角墊高，讓腳趾服貼能防止前衝，抓地力強，穿著起來不怕滑倒。尤其加上鞋底防滑紋路設計，增加與地面的摩擦，穿著耐磨不易變形。

運動休閒品牌DA VILLAGE也首度推出了拖鞋產品，設計團隊以台灣經典元素象徵的「藍白鞋」為靈感，並緊扣棒球主題打造而成。一共提供經典與潮流兩款，底部皆配置搭載EVA輕量中底及鋸齒狀橫紋橡膠大底，不僅能夠達到穿著上的輕量化，並提供良好止滑效果，兼顧穿著者行走時便利及安全性。系列中的經典款中底與大底皆以黑色組成，低調又不失流行；潮流款鞋底配色採用「藍白紅」三色搭配。值得關注的是鞋面特別選用具輕量、防潮效果的潛水布料打造，不僅能提升穿著舒適感，更能達到延長拖鞋鞋面壽命。

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供