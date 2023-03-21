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居家到戶外都能搭！時髦減壓拖鞋吳映潔也愛上直呼「太舒服了！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

adidas與KANYE WEST合作的減壓拖鞋，因為陸續被許多名人所愛穿，帶起風潮，讓不少品牌也紛紛推出自家設計，同樣熱賣。因此休閒服飾品牌ONE BOY也不只做衝鋒衣，現在還跨進了「拖鞋」領域，並找來「鬼鬼」吳映潔當代言人。

ONE BOY推出的居家戶外兩用防滑拖鞋，整雙採用EVA材質製成，回彈性好，使腳感柔軟舒適，主打每個人、每種腳型都適合。同時，加厚鞋底有3.8公分，富含高密粒子，能快速回彈，增高又避震減壓，加上材質輕彈又不失軟度。身為鞋款代言人的吳映潔在實際穿上後，也認為和一般市售拖鞋大不相同，可以輕鬆水洗、材質不吸水，不論是穿在室內或是戶外都合適，直呼「太舒服了！」ONE BOY的這款減壓拖鞋，前端有三角墊高，讓腳趾服貼能防止前衝，抓地力強，穿著起來不怕滑倒。尤其加上鞋底防滑紋路設計，增加與地面的摩擦，穿著耐磨不易變形。

運動休閒品牌DA VILLAGE也首度推出了拖鞋產品，設計團隊以台灣經典元素象徵的「藍白鞋」為靈感，並緊扣棒球主題打造而成。一共提供經典與潮流兩款，底部皆配置搭載EVA輕量中底及鋸齒狀橫紋橡膠大底，不僅能夠達到穿著上的輕量化，並提供良好止滑效果，兼顧穿著者行走時便利及安全性。系列中的經典款中底與大底皆以黑色組成，低調又不失流行；潮流款鞋底配色採用「藍白紅」三色搭配。值得關注的是鞋面特別選用具輕量、防潮效果的潛水布料打造，不僅能提升穿著舒適感，更能達到延長拖鞋鞋面壽命。

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供
「鬼鬼」吳映潔不僅擔任ONE BOY減壓拖鞋代言人，還演繹了如何穿搭。圖／ONE BOY提供

運動休閒品牌DA VILLAGE也推出拖鞋產品，設計團隊以台灣經典元素象徵的「藍白鞋」為靈感，並緊扣棒球主題打造而成。圖／DA VILLAGE提供
運動休閒品牌DA VILLAGE也推出拖鞋產品，設計團隊以台灣經典元素象徵的「藍白鞋」為靈感，並緊扣棒球主題打造而成。圖／DA VILLAGE提供

品牌 adidas

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