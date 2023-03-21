生物可分解塑膠免洗餐具8月禁用 一次看懂什麼是PLA

為避免生物可分解塑膠（PLA）影響我國既有回收體系，同時減少免洗餐具用量，環保署今年二月預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第二項草案，將禁用PLA材質免洗餐具，預計今年八月一日上路。業者昨在研商會上指出，認為此舉是「扼殺對環境有益的塑膠業者」，盼組成研究小組並延長寬限期。

環保署於二〇〇二年七月起，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等八大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具，並於二〇〇六年及二〇一九年兩次修正，擴大管制政府部門、學校餐廳、百貨公司及購物中心、連鎖速食店內用飲食不得提供使用各類材質免洗餐具。

生物可分解塑膠（PLA）又稱聚乳酸，是由植物澱粉如馬鈴薯、甜菜、玉米澱粉等來源製成的「生物基質塑膠」，主要是將澱粉發酵為乳酸再聚合而成。理論上PLA可透過土壤中的微生物降解，但事實上，必須在適當濕度、環境溫度下，才能被微生物有效代謝分解。

環保署說明，近年業者多以PLA作為限塑後的替代材質，但此材質需在特定條件的環境中才能快速分解，且國內沒有適合的PLA塑膠產品再利用方式及推肥設施做處理，另PLA也無法在海洋中倍分解，加上外觀與寶特瓶相似，在既有回收處理體系中，易造成混淆難區分，衍生環境問題，因此才將PLA納入禁用範圍。

目前PLA常被運用在食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具（如偏黃色刀叉）、電池的塑膠包膜等，另外國人喜愛的手搖飲料，目前使用的透明杯子在實施禁塑令後也採PLA材質，之後禁用PLA材質的手搖杯後，只能以三種方式來替代。

第一，自備循環杯，且享有最低五元優惠；第二，租借循環杯，今年起全台連鎖便利超商及速食店至少需有百分之五門市提供循環杯借用，讓消費者可押金免費借取循環杯。

第三，使用其他材質杯子，以紙類、木片、甘蔗、蘆葦、麻、稻草、麥桿或稻殼等植物纖維為主體者，包含紙杯內部有塑膠淋膜及塑膠封膜密封，屬於非塑膠的一次性飲料杯，都不在禁用範圍，多數業者第一時間可能會改用「紙杯」作為替代容器。

環保署回收基管會副執秘李宜樺表示，沒有真的要扼殺生物可分解塑膠，PLA可使用地方很多，本草案僅限制免洗餐具，消費者及業者不用太過恐慌；本修正草案經六十天預告，若無疑意，四月進行法制作業程序、六月公告發布、八月正式上路，違者可依廢棄物清理法裁罰一千兩百元，且可按次連續處罰至改善為止。