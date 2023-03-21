聽新聞
test
0:00 / 0:00
好熱！ 花東、高雄、台南明恐吹焚風 高溫飆逾36度
明天天氣本周最熱逾30度，中央氣象局最新預報指出，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫；但隨鋒面接近，周六至周日各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼，白天高溫僅20度左右，中部以北、宜蘭降至15、16度，南部、花東18度左右。
中央氣象局預報員葉致均受訪指出，明天天氣和今天差不多，都是多雲到晴，東半部地區、午後中部以北山區，則會有零星降雨出現。他說，明天高溫30度以上，台灣附近吹西南風，東南部地區會發生焚風，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫。
葉致均表示，周四、周五鋒面接近，台灣附近水氣逐漸增加，北部、東北部可能下雨；周五在中部也有出現午後雷陣雨機會；若要明顯降雨，則要在周六後，包括中部以北、東半部地區、南部山區都可能下雨。
中央氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁指出，周三天氣最熱，各地晴到多雲，白天高溫大多在30度以上，僅東半部零星雨，午後中部以北山區零星陣雨；馬祖、金門時有短暫陣雨或雷雨；南部內陸、花蓮縱谷、台東有36度左右高溫機率。
氣象局表示，周四至周五鋒面接近，高溫稍降，北部、宜花局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周五中部地區午後局部雷陣雨；馬祖、金門局部雷雨，沒下雨時有濃霧發生機率；周四氣溫仍高，周五氣溫稍下降。
到了周六至周日，東北季風影響氣溫降，華南雲雨東移降雨廣，各地氣溫下降，尤其北台灣明顯轉涼，白天高溫僅20度左右；中部以北、宜蘭低溫下降至15、16度，南部、花東低溫18度左右；中部以北、東半部地區及南部山區皆有降雨，南部平地為多雲；期間降雨範圍、降雨時間不確定性較大，待留意最新預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言