好熱！ 花東、高雄、台南明恐吹焚風 高溫飆逾36度

明天天氣本周最熱逾30度，中央氣象局最新預報指出，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫；但隨鋒面接近，周六至周日各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼，白天高溫僅20度左右，中部以北、宜蘭降至15、16度，南部、花東18度左右。

中央氣象局預報員葉致均受訪指出，明天天氣和今天差不多，都是多雲到晴，東半部地區、午後中部以北山區，則會有零星降雨出現。他說，明天高溫30度以上，台灣附近吹西南風，東南部地區會發生焚風，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫。

葉致均表示，周四、周五鋒面接近，台灣附近水氣逐漸增加，北部、東北部可能下雨；周五在中部也有出現午後雷陣雨機會；若要明顯降雨，則要在周六後，包括中部以北、東半部地區、南部山區都可能下雨。

中央氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁指出，周三天氣最熱，各地晴到多雲，白天高溫大多在30度以上，僅東半部零星雨，午後中部以北山區零星陣雨；馬祖、金門時有短暫陣雨或雷雨；南部內陸、花蓮縱谷、台東有36度左右高溫機率。

氣象局表示，周四至周五鋒面接近，高溫稍降，北部、宜花局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周五中部地區午後局部雷陣雨；馬祖、金門局部雷雨，沒下雨時有濃霧發生機率；周四氣溫仍高，周五氣溫稍下降。