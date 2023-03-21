快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好熱！ 花東、高雄、台南明恐吹焚風 高溫飆逾36度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三至周四天熱，到周末又會轉涼，各地溫度都會明顯下降。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
周三至周四天熱，到周末又會轉涼，各地溫度都會明顯下降。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明天天氣本周最熱逾30度，中央氣象局最新預報指出，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫；但隨鋒面接近，周六至周日各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼，白天高溫僅20度左右，中部以北、宜蘭降至15、16度，南部、花東18度左右。

中央氣象局預報員葉致均受訪指出，明天天氣和今天差不多，都是多雲到晴，東半部地區、午後中部以北山區，則會有零星降雨出現。他說，明天高溫30度以上，台灣附近吹西南風，東南部地區會發生焚風，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫。

葉致均表示，周四、周五鋒面接近，台灣附近水氣逐漸增加，北部、東北部可能下雨；周五在中部也有出現午後雷陣雨機會；若要明顯降雨，則要在周六後，包括中部以北、東半部地區、南部山區都可能下雨。

中央氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁指出，周三天氣最熱，各地晴到多雲，白天高溫大多在30度以上，僅東半部零星雨，午後中部以北山區零星陣雨；馬祖、金門時有短暫陣雨或雷雨；南部內陸、花蓮縱谷、台東有36度左右高溫機率。

氣象局表示，周四至周五鋒面接近，高溫稍降，北部、宜花局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周五中部地區午後局部雷陣雨；馬祖、金門局部雷雨，沒下雨時有濃霧發生機率；周四氣溫仍高，周五氣溫稍下降。

到了周六至周日，東北季風影響氣溫降，華南雲雨東移降雨廣，各地氣溫下降，尤其北台灣明顯轉涼，白天高溫僅20度左右；中部以北、宜蘭低溫下降至15、16度，南部、花東低溫18度左右；中部以北、東半部地區及南部山區皆有降雨，南部平地為多雲；期間降雨範圍、降雨時間不確定性較大，待留意最新預報資訊。

氣象局說，明天周三白天高溫如夏，台南、高雄、花蓮、台東要留意36度以上高溫。圖／中央氣象局提供
氣象局說，明天周三白天高溫如夏，台南、高雄、花蓮、台東要留意36度以上高溫。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局 台南

延伸閱讀

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

未來一周像夏天這兩天最熱上看35度 周六清明補班日再變天

相關新聞

猴痘疫苗只給六都醫院 民怨：其他縣市是二等公民嗎？

猴痘確診病例連環爆，10個本土個案分布於台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例。疾管...

水情會議明午召開 新竹以南水情燈號傳確定轉綠

「旱災中央災害應變中心」第2次工作會報將在明（22）日中午12點召開，經濟部長王美花今早並未證實明日就將把新竹、台中的水...

生物可分解塑膠免洗餐具8月禁用 一次看懂什麼是PLA

為避免生物可分解塑膠（PLA）影響我國既有回收體系，同時減少免洗餐具用量，環保署今年二月預告修正「免洗餐具限制使用對象及...

好熱！ 花東、高雄、台南明恐吹焚風 高溫飆逾36度

明天天氣本周最熱逾30度，中央氣象局最新預報指出，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫；但隨鋒面接近，周六至周日...

居家到戶外都能搭！時髦減壓拖鞋吳映潔也愛上直呼「太舒服了！」

由adidas與KANYE WEST合作的減壓拖鞋，因為陸續被許多名人所愛穿，帶起風潮，讓不少品牌也紛紛推出自家設計，同樣熱賣。因此休閒服飾品牌ONE BOY也不只做衝鋒衣，現在還跨進了「拖鞋」領域，並找來「鬼鬼」吳映潔當代言人。

押金由第三方管理 內政部：值得研議

租屋黑數可用第三方押金管理制度解決？國民黨立委吳怡玎21日質詢內政部長林右昌時表示，很多租屋糾紛是租屋押金返還問題，建議政府仿效英國採取「公正第三方押金管理制度」，由第三方處理租屋押金相關糾紛。對此，林右昌表示，所提意見對制度是有幫助的，內政部會來做處理跟研議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦