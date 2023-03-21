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押金由第三方管理 內政部：值得研議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委吳怡玎呼籲政府在租屋押金採取「第三方管理」制度，內政部表示在研議中。（吳怡玎臉書）
國民黨立委吳怡玎呼籲政府在租屋押金採取「第三方管理」制度，內政部表示在研議中。（吳怡玎臉書）

租屋黑數可用第三方押金管理制度解決？國民黨立委吳怡玎21日質詢內政部林右昌時表示，很多租屋糾紛是租屋押金返還問題，建議政府仿效英國採取「公正第三方押金管理制度」，由第三方處理租屋押金相關糾紛。對此，林右昌表示，所提意見對制度是有幫助的，內政部會來做處理跟研議。

提高房東報稅動機

吳怡玎表示，台灣房價過高，政府看起來對房價也愛莫能助，也許應該先把租屋市場管好，而租屋市場最大的問題就是租屋黑市，主要原因是房東不想繳稅，據統計有7成房東不願公開租屋事實，導致租屋黑市的出現。

她呼籲政府，應該放寬公益出租人的認定標準，並提高免稅額、租屋所得分離的課稅方式來打開黑箱，讓房東願意公開其租屋事實。

此外，吳怡玎也指出，租屋糾紛最大的問題，就是押金返還，押金都是房東在保管，房客最怕房東在退租時不願退還押金，英國有公正第三方的押金管理制度，她建議政府朝此方向規劃，有糾紛就由公正第三方決定如何退還以及是否退還。

相關制度研議中

林右昌回應，租屋市場過去並不完善，租賃工會、相關服務和從業人員在這6年間才開始慢慢建立機制，立委和各界所提一些意見對整個制度改革有幫助，都在研議中。

吳怡玎也質疑，300億租金補貼居然可以不檢附房東身分證字號就能申請，這不會有詐騙或是假租約嗎？林右昌說，不需要房東身分證只是300億租金補貼，讓房客可以便利的措施跟方法，希望能解決租屋者申請時的困難。

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