水情會議明午召開 新竹以南水情燈號傳確定轉綠

「旱災中央災害應變中心」第2次工作會報將在明（22）日中午12點召開，經濟部長王美花今早並未證實明日就將把新竹、台中的水情燈號「由藍轉綠」，不過行政院副院長鄭文燦則向媒體表示，新竹以南水情燈號確定會超前部署、亮起綠燈。

王美花今早出席「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」會前受訪時指出，由於這一陣子還看不到天候改善，因此各地方包括台中、高雄都建議要超前部署、提高大眾警覺性，因此在第二次的旱災應變中心會議中，就會針對燈號調整進行討論。她強調，相關幕僚會先去盤點狀況，在會議中確認每個縣市的調整情形，例如調整燈號後，對於幾個科學園區的影響性。

至於未來是否重演分區限水，王美花表示，首先現在希望大家用最大力氣來節約用水，且目前還沒有分區輪流供水的打算、 還不用到這個階段。

不過，鄭文燦今出席「台灣快轉」思科台灣數位加速計畫成果分享會時則表示，由於全台水情吃緊，也不確定五月梅雨季和颱風季節是否會帶來降雨，為了提早部署，新竹以南水情燈號明天將宣布轉為綠燈，提早節水。