新北本土猴痘個案 就醫檢測確診COVID-19
新北市、苗栗縣和宜蘭縣今天各新增1名本土猴痘個案，3名都是男性，其中新北市個案就醫時確診COVID-19，3縣市匡列中高風險接觸者和同住者共6名，暫無症狀。
新北市政府衛生局表示，新增猴痘患者是30多歲男性，患者5日起出現發燒、頭痛等症狀，就醫時檢測為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，經自我隔離多日仍身體不適，直到14日因身體出現紅疹，再次就醫確診感染猴痘，經醫院通報後隔離收治中。
新北市衛生局表示，經疫調後，目前匡列1名高風險接觸者，目前正進行自我健康監測21天。
苗栗縣政府衛生局指出，疾管署今天公布猴痘本土案例中，其中1名為苗栗縣首例本土猴痘確定病例，個案為36歲男性，3月初有發燒、淋巴腫及疲倦感，自行服藥未改善，10日到台北某醫院就醫收治住院，採檢後確診，目前收治在隔離病房，狀況穩定，相關疫情調查持續進行。
苗栗縣衛生局指出，個案確診後由友人陪伴隔離照顧，由於個案平日與友人及友人的家人同住，目前匡列4名同住者進行自主健康監測21天。
至於宜蘭縣猴痘病例，宜蘭縣政府衛生局表示，個案為40多歲男性，3月初有發燒及鼠蹊淋巴結腫大，之後足、背及臀部陸續出現皮疹，因此在外縣市某醫院就醫，13日由這間醫院通報為猴痘確定病例，已收治在隔離病房治療。
宜蘭縣衛生局表示，經疫調後，依個案生活習性及工作狀態，初步判定感染源應在外縣市，已匡列1名中高風險接觸者，這名接觸者已完成猴痘疫苗接種及相關衛教，目前自我健康監測21天，暫無相關症狀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言