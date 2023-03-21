3/25地球一小時！統一超商號召8大通路品牌、超過7千間門市關燈響應

統一超商深化ESG策略對應零售服務本業，持續推展綠色營運，本周六3月25日適逢國際關燈日，統一超商連續兩年攜手公益合作夥伴荒野保護協會共同響應「Earth Hour地球一小時」，今年擴大規模展開全台最大規模的關燈行動，包含7-ELEVEN、康是美、悠旅生活（星巴克）、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等8大通路品牌共同參與，當天晚上8點30分起，共有超過7,000間門市將關閉招牌燈一小時，約可省下1萬度電，相當減少5（公噸CO2e）的溫室氣體排放量，藉由倡議活動實踐「地球永續．你我日常」永續理念，並於7-ELEVEN把愛找回來粉絲團舉辦線上響應活動，邀請全民一同減碳愛地球。

統一超商積極回應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，連續4年入選「道瓊永續世界指數」，且在環境報告評比項目連續3年獲得滿分，積極作法包含公開揭露生產至銷售過程如何致力減少食物浪費、訂定生物多樣性的承諾與目標和衝擊評估等，備受國際永續評比肯定。統一超商強化碳治理，去年參與全球最大的環境資訊揭露與追蹤資料中心—CDP碳揭露計畫，於氣候變遷問卷評比成績榮獲「A-」領導等級殊榮，相較全球平均「C」級，成績表現優異，與在地知名科技、金控企業比肩，更是全台首家獲此殊榮的連鎖零售業者。

為強化氣候相關資訊揭露，統一超商多項作法領先市場與國際準則接軌，為全台首家加入TCFD support倡議的零售通路，並優於金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，自2018年起連續4年取得溫室氣體盤查的外部認證，2022年朝向科學基礎減碳目標（SBT）方向進行，同時擴大「範疇三」碳盤查範圍橫跨上下游供應鏈，在溫室氣體盤查及確信方面，近日也將著手進行輔導關係企業碳盤查，未來將透過系統性的資訊揭露管理氣候風險，提升永續資訊揭露的完整性。

統一超商表示，全球每年有上百個地區和上萬座地標自發性響應「Earth Hour地球一小時」，為讓更多人重視氣候環境議題，7-ELEVEN去年率超商通路之先，不僅於把愛找回來公益募款平台與荒野保護協會合作推動環境教育及棲地守護，更連續兩年國際關燈日號召超過6,000間7-ELEVEN門市大規模參與關燈一小時活動，發揮品牌深入在地的影響力，期望每位途經7-ELEVEN、入店消費的民眾都能間接參與活動，並進一步提升節能減碳意識。

今年統一超商首度邀請關係企業共同響應，包含7-ELEVEN、康是美、悠旅生活（星巴克）、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等品牌均加入行動，估計有超過7,000間街邊門市將於3月25日晚上8點30分起關閉招牌燈一小時，將是全台最大規模的關燈行動，約可省下1萬度電，相當減少5（公噸CO2e）的溫室氣體排放量，若換算成高鐵搭乘次數，相當於一名旅客搭乘高鐵北高來回超過200趟的碳排放量。