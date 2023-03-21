5天連假限定！宜蘭傳藝園區12歲以下兒童免費入園

兒童、清明節5天連假哪裡去？國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區宣布4月1日至4月5日12歲（含）以下兒童攜帶身分證明文件即可免費入園，不只可參加一年一度的兒童節活動「小狀元大富翁」，再加上年度駐園大戲《怪盜．神判．綠珍珠》、主題劇場《桃花過渡》、接班人好戲台的精彩演出，以及連假限定的超古錐市集「毛毛的藝想世界」，趁著春暖花開的季節，來傳藝一趟，大人小孩都能玩得盡興。

古時學者認為「六藝」作為教育的基礎，有利於培養有真本領的全才，今年傳藝特別將「小狀元大富翁」融入「禮、樂、射、御、書、數」的概念，邀請親子一同在園區各處挑戰真人實境闖關遊戲，當日園區消費單筆滿288元（發票不累贈），或是住宿遊客憑「煙波花時間—宜蘭傳藝」房卡，每張可兌換1張闖關卡，完成6關後除了可兌換小禮物、留下挑戰認證，民眾還能至園區粉專留言分享活動照片，再抽「煙波花時間—宜蘭傳藝」豪華家庭房住宿券。