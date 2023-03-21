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搶手！系統才開放9分鐘 猴痘疫苗接種3000人登記額滿

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
猴痘疫苗登記系統不到10分鐘就額滿。圖／讀者提供
猴痘疫苗登記系統不到10分鐘就額滿。圖／讀者提供

疾管署原安排這周三才開放猴痘疫苗意願登記平台，但提前至今天下午3時開放，開放3000人登記。沒想到平台才開放不到10分鐘，就已登記額滿，且期間系統同時上線最多人數6048人。

國內短短一個月內出現10例本土猴痘個案，分布於台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市。

除確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等由衛生單位安排提供接種服務之外，疾管署針對自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，從今天下午3時起開放登記接種猴痘疫苗。

猴痘疫苗於六都各設一家醫院提供接種，別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

沒想到系統才開放9分鐘，就於3時09分登記額滿3000人。疾管署副署長羅一鈞表示，因登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供疫苗服務量，平台表單暫時關閉填寫功能，待後續可供疫苗量，將再開放登記。

後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額再評估開放平台提供第二輪登記。另外，預計四月初1萬劑疫苗到貨後，也會於封緘檢驗完成後，儘速提供高風險民眾接種。

猴痘疫苗目前開放六都各一間醫院提供接種，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。圖／指揮中心提供
猴痘疫苗目前開放六都各一間醫院提供接種，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。圖／指揮中心提供

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