國研院攜手義大醫院國產醫材開發 造福患者應用治療

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心近年協助多家廠商研發高階醫材，近來傳出多項喜訊，其中聯合骨科、台灣微創、鐿鈦、瑞鈦等4家公司產品 ，在義大醫院臨床採用已成功完成退化性關節炎、椎體重建、骨刺、骨折等手術，術後復原狀況良好。

高齡化社會來臨，醫材產品需求量大幅提升，根據國際調研組織Business Monitor International（BMI）統計顯示，全球醫療器材市場規模明年將上看5352億美元，是未來全球經濟發展的主力之一。

由於，醫材上市前，除層層檢驗符合各國制訂標準與相關規範外，尚須經歷動物試驗及人體試驗的嚴格要求，才能確保使用上的安全性和有效性。而過去國內使用高階醫療器材多以國外進口廠牌為主，除價格高昂外，不見得樣樣符合國內需求品質，而國產醫材，經國家輔導研發製成，可在健保給付下，造福患者應用在各項疾病治療上。

隨著產學研合作，國內陸續自主研發MIT製造的高階醫療器材，透過國研院儀科中心的協助與輔導，快速通過醫療器材上市前的層層關卡如原型品試製、試驗模擬場域建構、醫學影像演算法開發、生醫造影影像分析與功效性測試與驗證等，讓產品承擔的風險大幅降低，並可加速取證。

國研院儀科中心指出，義大醫院願意給國內醫材廠商引進使用的機會，證實國內創新醫材產品具有高品質與高效能，不但造福更多病患，也為國內醫材廠商進軍國際市場開了一扇大門。

「我們要做有利病患的事，只要國產品夠好，沒有不用的道理！」義大醫院長杜元坤指出，病患接受各項手術治療過程中，主治醫師都會於術前進行嚴謹縝密的治療評估，以病症情況為主要考量，為病患規劃最好的改善效果與醫療服務，如果合適，就會選擇創新設計與安全保障兼顧的國產品來進行手術，

杜元坤表示，義大醫院每年採購國產醫材約256品項，金額超過3億元，是全國之最，堪稱國產醫用的加速器，國研院長林法正指出，國研院建構完整的生醫研發技術服務平台，有系統地鏈結新創能量與產業接軌，加速商品化步伐，將臺灣品牌推向世界舞台。

國研院儀科中心主任潘正堂則提到，自2017國研院與義守大學、義大醫院簽訂合作備忘錄後，為加速智慧醫療的鏈結，儀科中心建構的創價醫材加速器平台便主動出擊，提供完整的生醫核心設施及量能給國內高階醫材廠商，以加速醫療器材創新發展，相信未來可以扶植更多廠商與醫療院所合作。

「跨園區推動台灣精準健康產業鏈，一直是南科努力的方向。」國科會南部科學園區管理局蘇振綱局長指出，聯合骨科，即是南科高雄園區骨科器材的領導品牌廠商，是南科透過「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」補助，促成聯合骨科、國研院儀科中心與義大醫院三方緊密合作的指標性的成功案例。

近年來受到全球新冠肺炎疫情影響，加上產業結構改變，高雄市政府經濟發展局廖泰翔局長表示，「生技醫藥產業發展條例修法優惠再延十年」，將為台灣生技醫療產業帶來更多的發展利基。而推動產業轉型與升級，正是城市發展的重要關鍵之一，高雄市政府會長期支持本土醫材產業發展，積極鼓勵在地的義大醫院使用本土醫材。