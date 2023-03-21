鼾聲如雷暫停太嚇人 嘉基達文西助睡眠呼吸不中止

年約40歲的黃先生在科技業上班，因睡覺會發出如雷的打鼾聲，老婆嫌吵分房睡，又說他打鼾時會突然停止，好像呼吸中止很嚇人，他也常在半夜驚醒，精神愈來愈差。經嘉基耳鼻喉科醫師王士豪檢查發現，有重度的睡眠呼吸中止症，在使用達文西手術系統進行舌根部手術及扁桃腺切除併軟顎懸雍垂顎咽成型手術，總算讓他能安心睡覺放心工作。

黃先生因打鼾聲讓枕邊人受不了，還說半夜聽到鼾聲會突然停止，好像呼吸中止，他在出差時也擔心吵到同事，不敢睡覺，卻在開會時秒睡猛打呼，差點丟了工作。在親友介紹下到嘉義基督教醫院就診。

院方表示，根據醫學報告統計，台灣男性2人中就有1人會打鼾，近年睡眠醫學會調查國人打鼾的盛行率卻已高達近7成，可見打鼾盛行率逐年攀升，而會打鼾的人約有3成會罹患了阻塞型睡眠呼吸中止症。

嘉基耳鼻喉科主任醫師王士豪表示，睡眠呼吸中止症是因為睡眠過程中，呼吸道阻塞導致間歇性的呼吸中止情況，平均1小時多於5次呼吸中止就會造成身體健康的危害，因為睡眠呼吸中止症都會合併出現打鼾的情況，不僅造成家人的困擾，社交發生困難，更影響健康，增加罹患心肌梗塞、中風或是失智的風險。黃先生在經過睡眠生理的詳細檢查後，醫師發現患有重度的睡眠呼吸中止症，平均每小時呼吸中止次數高達76次，並有嚴重的血氧濃度不足，經內視鏡檢查發現有扁桃腺肥大以及舌根部淋巴組織增生，導致上呼吸道狹窄的情況。

王士豪表示，相較於傳統的軟顎懸雍垂顎咽成型手術，達文西手術治療睡眠呼吸中止症的成功率達到76%，因達文西手術系統有放大達10倍的3Ｄ立體影像系統與可彎曲的機器手臂，在手術時讓醫師可更清楚看到手術視野內的組織與血管，可更細膩的切除肥大的淋巴組織並保留咽喉內的黏膜組織，並避開重要的血管或神經，達到好的止血效果，術後的功能恢復更佳。

達文西手術在耳鼻喉科的應用越來越進步與廣泛，除了可以有效治療睡眠呼吸中止症外，也可以經口腔對喉癌及下咽喉癌進行腫瘤切除，有效保留吞嚥及語言功能，但是醫師王士豪提醒，並不是每一位患者都適用於達文西手術，建議在考慮接受達文西手術前都需要與醫師詳細討論及的評估，獲得最佳的治療建議，達到最佳治療成效。