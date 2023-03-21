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嘉義縣休耕獎勵一縣兩制 隔一條路補助相差5100元惹農民怨不平

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就有補助9600元及4500元相差5100元不同對待；立委陳明文質詢向農委會表示，農民配合政府停灌政策，其實補助應一制性。

南部水情嚴峻，嘉義縣實施一期稻作停灌，休耕獎勵金產生一縣兩制問題，嘉義縣農田水利區內的農民，配合停灌得到轉作獎勵、節水獎勵一分地9600元，但同樣停灌的大林鎮屬雲林水利會灌區，農民卻僅獲4500元轉作獎勵，同縣農田補助相差5100元。

大林鎮農民怒斥，怎沒用到水庫水用溪水，就有如此補助差異，何況水庫是民生用水，且溪水現在是乾旱季也沒水可用，上游水庫入水少，下游河水量也不足，大林農民也無水可用卻只補助4500元，隔壁農田隔條路卻能補助9600元，真的很不公平。

大林鎮長許有疆表示，請相關單位不要再說是水庫的關係，這些水都是國家的水源，農民都是配合政府政策，不能因水源來源不同而有不同機制，甚至隔一條路就不同補助，這很奇怪很矛盾，政策很荒謬。

立委陳明文表示，水利會都改制行政公務機關，為何灌區不能用行政區域來畫分，嘉義縣就不用以雲林、嘉南水利會分灌，都用行政區來解決，如此補助就都統一為9600元，怎還要分水庫的水灌區，跟非水庫水灌區，盼農委會檢討重視。

農委會副主委陳駿季表示，行政區畫分制度上有困難，用溪水也是照引水去協助農民種植，但農民自願選擇不種，所以僅能領農委會4500元，目前灌區是用水系，改行政區來畫分部分農委會將進行討論。

嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣休耕獎勵金出現「一縣兩制」情況，大林鎮農民怨不平，怎才隔一條路就補助相差5100元。記者呂慧瑜／攝影

農民 水庫 農委會

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