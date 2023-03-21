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身體歪高低肩、胸背常疼痛 醫師：小心退化性脊椎側彎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名65歲退休男性飽受腰痠背痛之苦，只要走路幾分鐘，腰背就會開始疼痛，尤其上半身得側彎才比較舒服。檢查發現是退化性脊椎側彎造成，但他遲遲不敢手術，直到年初已需靠輪椅代步才決定接受手術，所幸經醫師施以導航微創手術，已能自如行走。

亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁說，退化性脊椎側彎多發生在長者居多，由於長期來姿勢不良且缺乏運動，導致脊椎因承受極大壓力逐漸造成側彎，若角度超過10度以上，就是脊椎側彎，往往會有椎間盤突出、神經壓迫、脊椎滑脫等併發症，共同點就是「痛」。

他說，這名患者不僅脊柱側彎角度超過30度，且合併椎體變形、移位，核磁共振檢查也呈現有神經壓迫等問題。 一般退化性脊椎疾病可以等到病情較為嚴重時再接受手術治療，但退化性側彎會隨著時間增加，側彎越來越厲害，等到側彎較為嚴重時再手術，不僅手術難度變高，手術矯正的效果也會較差。

陳衍仁說，考量到病人年齡及身體狀況，以及縮短術後恢復時間，採用傳統開放性手術雖效果較好，但伴隨併發症與後遺症較高，經與患者溝通後，選擇兩階段的微創導航手術治療。

也就是，第一階段先從患者側前方置入椎體間支架矯正側彎，術後病人下肢的神經症狀即有改善，隨後第二階段的鋼釘固定手術則選用導航、微創及經皮置入鋼釘的方法，將手術的傷口與傷害減少到最小，術後第4天病人即順利的康復與出院。

陳衍仁說，若民眾發現有身體歪斜、高低肩、胸背疼痛，都可能是脊椎側彎惹禍，務必盡快就醫檢查。初期可採取背架或核心肌群訓練等保守療法，但若症狀遲遲未改善，恐得接受矯正手術治療，不僅得到較好的矯正效果，術後恢復也會比較迅速。

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