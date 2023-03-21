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禁用可分解塑膠餐具引反彈 業者盼政府協助延長寬限期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
PLA等可分解塑膠被批不環保，環保署預告今年8月1日起，禁止可分解塑膠的免洗餐具。聯合報系資料照
PLA等可分解塑膠被批不環保，環保署預告今年8月1日起，禁止可分解塑膠的免洗餐具。聯合報系資料照

環保署今年2月預告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」草案，今天召開第二場研商會議，多數業者認為生物可分解塑膠（PLA）有其價值，認為應適才適用、自售自收，並延長宣導期，但環團認為，應著重在源頭減塑，讓一次性餐具消失，而非替代材質；環署表示，待明天第三次會議後，將彙整所有意見並評估是否修正草案內容。

環保署今年2月6日預告修正內容指出，剛出規定8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具時，未把PLA材質納入，考量近年業者多以PLA作為限塑後的替代材質，但該材質需在特定條件環境才能快速分解、國內無合適再利用方式及堆肥設施做處理、外觀與保麗容瓶等相似，加上回收處理時會混淆，因此納入不提供的範圍，預計4月進行法制作業、6月公告發布、8月正式上路。

今天會議中，大多業者對於PLA有其價值有共識，同意配合政府做環保材質時，厭惡且不希望出現「漂綠」（greenwahsing）的行為，業者認為，產業願意配合自售自收（除申報每年使用量及回收去化管道，還要在通路提供消費者獨立回收PLA容器的管道），但消費者使用習慣尚未改善時，回收機制無法建立，政府需給予協助，並帶頭輔導民眾。

另有食品進口業者認為，該草案政策可因應時間較短，先前才配合法規將一性性免洗餐具替換成PLA，現在又要禁用PLA，建議環保署不管是本次草案或是未來訂定類似法規時，可以延長寬限輔導期，給予業者足夠緩衝時間、消耗庫存。

荒野保護協會表示，廠商與政府應針對PLA明確分流回收類別，而非混淆可回收通路影響回收體系，並認為業者應該完善回收系統，其建置費用納入業者自己的營運利潤中，而非使用納稅人的錢來負擔。

看守台灣協會說，我國政策是以希望完全不使用一次性餐具為目標，因此應優先採取源頭減量政策，而非替代材料，讓免洗餐具逐漸消失，建議環保署複製環保杯措施，早日要求8大管制對象，並宣導民眾自帶餐具；另認為業者過度美化PLA碳中和 部分業者使用的肥料內含氮、磷，不可能達到完全碳中和。

環保署回收基管會副執秘李宜樺強調，草案內容並非定案，業者反應的意見都會納入評估。包含緩衝期延長、自售自收，由產商建置回收系統等，由於明天還有第三場研商會議，後續會再彙整所有意見並做評估。

餐具 環保署

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