台東赴陸談鳳梨釋迦傳卡關 農委會說應有「兩個關鍵」

台東縣政府原本預定23日，由副縣長王志輝帶領農民團體，到中國大陸說明釋迦檢疫規範，爭取鳳梨釋迦能開放銷陸，但王志輝赴陸須向中央報備，據了解報備至今尚未通過、可能無法成行，縣府正積極和中央協調，不放棄任何希望。

農委會副主委杜文珍表示，對於所有兩岸之間的交流，是依照兩岸人民關係條例，所以農委會其實沒有所謂的准駁這件事，農委會樂見所有的農產品市場能夠繼續暢通，在國際規範底下的順利進行。

農委會今舉行111年度績優森林護管員暨監測志工表彰大會；杜文珍說，對於我們的農產品能夠出國這件事情，其實都是一直在努力，除了中國之外，其實也走了很多高端市場，特別在去年，中國大陸停止我國鳳梨釋迦出口。

杜文珍表示，台東縣政府赴訪中國大陸這件事情應該有兩個關鍵，第一，如果有涉及到檢疫諮商的部分，這個部分又有公權力的行使，其實要回到海峽兩岸簽署的農產品檢疫檢驗合作協議平台裡面來走，因為檢疫的的執行是有涉及公權力。

她說，台東縣政府要赴中國大陸這件事情，若是依照兩岸人民關係條例，申請以及核駁機關不在農委會，這件事情沒有農委會所謂同不同意這件事。

但農委會是否支持？杜文珍說，這整件事情不會跟農委會申請，也不會有核駁、準不準的事情，農委會是樂見所有的農產品市場能夠繼續暢通，在國際規範底下的順利進行。