癌症新藥支持基金被擱置 誇黨派立委呼籲政府別漠視

立院於13日審議「癌症防治法」第16條設置台灣癌症新藥多元支持基金，超過60名立委支持，但衛福部認為自身籌備不足，導致法案擱置。「癌症新藥真的付不起」癌症病友團體與跨黨派立委，20日於立院召開記者會，一同倡議政府可以成立「台灣癌症新藥多元支持基金」。

罹患非小細胞肺癌的癌友徐女士，被醫師告知有適合的雙標靶藥物，但是每個月需要負擔高達21萬的費用，驚人天價，讓徐女士一度想放棄治療；已故癌友詠晴的丈夫，他提到太太每個月上百萬的醫療費，讓他們完全無力負擔，雖然醫院與網友共同協助募款，最後仍錯過治療黃金時機，如果當時有台灣癌症新藥多元支持基金協助，可能太太就還有活下去的一天。

立法院厚生會「提升台灣癌症新藥可近性」推動委員會召集人、立委吳玉琴表示，健保給付於癌症新藥的預算執行未達百分之百，不過就算執行率達到百分百，也只能「短期救急」，無法滿足癌有的需求與期待，新藥基金的成立有必要性，衛福部應於五月份前完成考察，三個月內提交政策規畫與報告。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，法案獲得60位立委連署仍被擱置深表遺憾。癌症是與高齡社會高度相關的疾病，未來需求只會比現在更迫切。我國癌症防治各項指標，如標準化死亡率、五年存活率，近幾年已經轉變為落後日本、韓國。

蔡麗娟表示，我國健保制度的主要參考國之一的英國，早就為癌症治療科技創新做準備，並於2011年設立癌症藥品基金（CDF），在2016年改革後，已成功在符合財政紀律的前提下，大幅減少癌症家庭對於新醫療科技的負擔，有效提升新藥可近性。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，商業保險的保護範疇與保護力遠遠不足，呼籲政府重視癌友的生存用藥權。癌症希望基金會副執行長嚴必文說，健保開辦28年之後，「因病而貧」的魔咒再次回到病友身上，希望癌症病友的大團結能讓政府看到基金成立的急迫性。

台灣全癌症連線理事長吳卉汝更是呼籲，基金的成立必須用更人道的觀點看待。宛如救生圈理論，當看到一個人溺水，旁邊若有救生圈，大家都會想把救生圈丟下去，而不是計較救生圈有多貴。等籌到錢，那人可能都已經滅頂。

厚生基金會執行長陳柏同表示，20年前訂定癌症防治法時，曾有立委抨擊癌症防治法將成為錢坑法案，然而20年後，誰還敢說癌症防治法是錢坑？至於衛福部提及的財政紀律法考量，陳柏同認為，財政紀律法的設立目的旨在管控不當財政支出行為，並非不可突破的關卡，畢竟在醫療經濟與正義人權的考量下，成立基金的條件充足。