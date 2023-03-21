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花蓮連4震 氣象局：若有餘震估2天內發生規模不逾4.5

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

花蓮縣萬榮今天上午接連發生四起地震，氣象局表示，地震成因與菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊，若後續有餘震，預估兩天內發生，規模應不會超過4.5。

根據交通部中央氣象局資訊，花蓮縣政府西南方49.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉）今天上午9時45分發生芮氏規模5.3地震，地震深度7.2公里，最大震度花蓮縣4級；自上午9時45分至9時59分，花蓮萬榮已接連發生4起地震，地震規模在3.7至5.3之間。

氣象局地震測報中心副主任吳健富受訪指出，今天上午這幾起地震，發生在板塊碰撞邊陲上，成因與菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊有關。

他表示，該區域為變質岩區域，地震本就不多，上次地震是在去年6月25日有兩起規模五以上地震；今天又因地震較淺，能源很快散到台灣各地，但震度大概頂多1、2級，全台有感，不過因為白天工商活動頻繁，各地民眾不見得有感。

吳健富說，今天上午發生在花蓮的幾起地震，預估後面餘震很快釋放，若有餘震應該會在兩天內發生，規模應該不會超過4.5，請民眾不用過度擔憂緊張。

花蓮縣萬榮今天上午接連發生四起地震，氣象局表示，地震成因與菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊，若後續有餘震，預估兩天內發生，規模應不會超過4.5。圖／中央氣象局提供
花蓮縣萬榮今天上午接連發生四起地震，氣象局表示，地震成因與菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊，若後續有餘震，預估兩天內發生，規模應不會超過4.5。圖／中央氣象局提供

地震 花蓮 板塊

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