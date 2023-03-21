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參加交友服務借貸簽本票？ 消保處：恐面臨強制執行

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院消保處今召開記者會指出去年查核的15家交友服務業者，有10家定型化契約審閱期不合格、11家建管查核不合格、5家消防查核不合格。記者葉冠妤/攝影
行政院消保處今召開記者會指出去年查核的15家交友服務業者，有10家定型化契約審閱期不合格、11家建管查核不合格、5家消防查核不合格。記者葉冠妤/攝影

交友服務糾紛頻傳，近兩年申訴案件皆破300件，有案件爭議金額高達30萬。行政院消保處去年稽查北高、桃園、台中、台南等15家國內交友服務業者，發現有10家定型化契約審閱期不合格、11家建管查核不合格、5家消防查核不合格。其中在契約部分，有10家業者的契約審閱期不合格、高達15家業者在付期付款合約書上讓消費者簽訂本票，日後發生爭議恐遭強制執行財產或扣薪。

消保處簡任消保官王德明表示，這次查的15家交友服務業者，只有台南1家業者的契約、建管消防全部合格。契約部分，現在法律明文規定的就只有審閱期間，但高達10家不合格，其中2家要求消費者看過契約後直接拋棄審閱期，不用帶回去，另8家業者連給消費者看都不給看，沒有審閱期權利。

消保處消保官陳瑾儀指出，申訴案大多與解約退費爭議有關，通常是業者退費相關資訊解說不清楚，有的甚至是當天簽約、當天解約一樣要付高額的違約金。王德明說，15家業者都訂定退費規範，只是每家標準不一樣，有些在某些情況下可全額退款，有些被扣違約金、手續金，少則扣10%，多則一毛都不退，更有業者擺明退費將扣20%懲罰性違約金。

此外，這次查核也注意到15家業者都有跟資融公司配合，讓消費者借貸，但提供給消費者的約定書內就涵蓋空白本票，形同消費者不簽本票就無法貸款，雖然沒有違法，但若消費者多簽了本票，屆時付不出錢就可能會被強制執行。

王德明表示，很多人認為交友服務糾紛多來自於網路交友APP，但分析300多件申訴案，有9成多都是實體店面，呼籲消費者使用交友服務時，注意業者評價及費用計收方式，簽約前詳細審閱契約書，若使用分期付款，應留意收費項目及是否有違約金、遲延利息或另外收取其他費用，簽約時勿簽立空白「本票」，避免日後發生爭議時，業者可能會直接向法院聲請本票裁定，強制執行財產或強制扣薪。

內政部戶政司專委潘營忠表示，相關查核發現業者契約審閱期不合格情形，已函請縣市政府依法查處業者、督導改善，未來預計將審閱期列為查核重點，內政部已預告「交友服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案並報送到行政院，近期就會召開審議會審查，屆時將研議簽本票的相關規範。預計最快下半年可上路。

消保處稽查15家交友服務業者，最多不合格項目的是契約未依規定提供審閱期、聯誼場地未取得室內裝修許可。記者葉冠妤/翻攝
消保處稽查15家交友服務業者，最多不合格項目的是契約未依規定提供審閱期、聯誼場地未取得室內裝修許可。記者葉冠妤/翻攝
消保處稽查15家交友服務業者發現，15家業者跟資融公司配合的分期付款申請契約裡，就涵蓋了本票，形同消費者若不簽本票就無法借貸。記者葉冠妤／攝影
消保處稽查15家交友服務業者發現，15家業者跟資融公司配合的分期付款申請契約裡，就涵蓋了本票，形同消費者若不簽本票就無法借貸。記者葉冠妤／攝影

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