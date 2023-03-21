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新北抽檢清明節應景食品9件不合格 豆製品、蘋果、奇異果入列

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局到市場抽驗清明節食品。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局到市場抽驗清明節食品。圖／新北衛生局提供

清明節將至，新北衛生局抽驗各類祭祀食品，包括潤餅皮、花生粉、生鮮蔬果、糕粿產品及豆製品等，共抽驗94件應景食材，計9件不合格，已命其下架回收，並依食品安全衛生管理法開罰，或移請各所轄衛生局依法處辦。

新北衛生局副局長許朝程說，此次抽驗9件違規食品， 其中6件豆干、香干、大溪黑豆干與素雞等豆製品，檢出防腐劑苯甲酸，或殺菌劑過氧化氫不符食品添加物使用範圍與標準，違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定，開罰3萬元。

另外3件包含香菜、美國富士蘋果及陽光金圓頭奇異果檢出農藥殘留不符規定，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處6萬元以上至2億元以下罰鍰，針對前述違規產品，均依法開罰或移由各所轄衛生局依法處辦。

許朝程說，苯甲酸多用於肉製品、醬菜、豆皮豆乾、醃漬蔬菜，但用量不得超過0.6g/kg，食入過量苯甲酸會刺激腸胃道造成腸胃不適；過氧化氫不得殘留在豆製品上，食入過量可能會有噁心、嘔吐、腹脹及腹瀉等症狀。另檢出殘留農藥殺蟲劑Carbaryl加保利、Chlorpyrifos陶斯松、安丹Propoxur、Etofenprox依芬寧及殺菌劑Pyraclostrobin百克敏，對哺乳類動物毒性很低，於人體內可快速由尿液或糞便中排除。

新北市衛生局到市場抽驗清明節食品。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局到市場抽驗清明節食品。圖／新北衛生局提供

衛生局 豆製品

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