南市環標旅館稱霸南台灣 趣淘漫旅與禧榕軒雙響炮

台南市今年3月新增兩家銅級環保標章旅館，分別是趣淘漫旅與禧榕軒大飯店。環保局表示，兩家旅館重視環保並付諸行動，包括選用綠建材、運用智能控管減少能源消耗等，業者歷經嚴格評審取得環保標章旅館認證，展現自身環保理念也顯示出南市推動綠色旅遊的成果。

位於北區的禧榕軒大飯店，為了與自然取得平衡，犧牲空間保留百年老榕樹。飯店以綠建材建造，衛浴設備皆用省水標章產品，建置太陽能板熱水系統、LED節能照明系統、定時循環冷氣、大型空調系統安裝熱回收及保溫設施等，實現節能減碳、節水減廢的目標。禧榕軒後續還會加入綠色餐廳並簽署響應綠色辦公，為2050淨零碳排盡分心力。

趣淘漫旅位於楠西區曾文水庫風景區，經營重點為結合綠色旅遊體驗，館內附設的餐廳Co’ Here Plaza及CHAM CHAM BAR為綠色餐廳，不使用一次性餐具並使用在地食材，推廣惜食，要藉由綠色飲食來保護環境。淨零綠生活方面，戶外照明設備加裝定時器，運用智能控管來減少能源消耗。館方要進一步向金級環保標章旅館邁進，現正全面汰換省水衛浴設備，以行動支持環境永續。

環保局局長許仁澤表示，目前國內有107家環保標章旅館，台南市有11家；另有112家環保旅店，期許更多旅宿業者響應參加，共同節省資源並友善環境。