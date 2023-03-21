快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假湧出遊返鄉車潮 3大國道高乘載管制措施出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清明節連假規劃實施國1、國3首日高乘載管制，另國5北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。圖／高公局提供
清明節連假規劃實施國1、國3首日高乘載管制，另國5北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。圖／高公局提供

清明連假(4月1日至5日)將至，根據高速公路局統計，近年來連假國道南向全日交通量排名，前2名均為清明節連假首日，今年清明節連假長達5天，預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅，規劃實施國1、國3首日高乘載管制，另國5北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。

高公局表示，清明連假高乘載管制措施包括，4月1日上午6點至中午12點，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道；4月2日至5日，每天下午1點至晚上6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

高公局呼籲，西部國道4月1日至2日南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發；4月3日至5日中部地區北向用路人建議中午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。國5部分，4月1日至2日南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發；4月2日至5日北向用路人建議上午9點前出發。

高公局也說，今年清明節連假長達5天，預測第5日(收假日)雙向交通量為假期間最低，建議國道用路人可多利用收假日行駛，適度分散車流，連假期間也可多利用公共運輸，如仍須自行開車建議多利用台61線改道行駛。

連假 高乘載管制

延伸閱讀

系統遭駭無法網路訂票 國光客運優先處理萬筆已訂車票

平溪清明節人潮多 納骨塔法會要交通管制

清明掃墓高峰 屏縣府派員除草祭鐵腕禁焚燒

星巴克買1送1！星巴克「外送4優惠」：買一送一、新品優惠價，一路喝到清明連假

相關新聞

猴痘疫苗只給六都醫院 民怨：其他縣市是二等公民嗎？

猴痘確診病例連環爆，10個本土個案分布於台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例。疾管...

水情會議明午召開 新竹以南水情燈號傳確定轉綠

「旱災中央災害應變中心」第2次工作會報將在明（22）日中午12點召開，經濟部長王美花今早並未證實明日就將把新竹、台中的水...

生物可分解塑膠免洗餐具8月禁用 一次看懂什麼是PLA

為避免生物可分解塑膠（PLA）影響我國既有回收體系，同時減少免洗餐具用量，環保署今年二月預告修正「免洗餐具限制使用對象及...

好熱！ 花東、高雄、台南明恐吹焚風 高溫飆逾36度

明天天氣本周最熱逾30度，中央氣象局最新預報指出，台南、高雄、花蓮、台東更要留意36度以上高溫；但隨鋒面接近，周六至周日...

立委關注台中水情 王美花：5月底前穩定供水沒問題

民進黨台中市立委何欣純今天質詢時關心台中水情等議題；經濟部長王美花說，目前德基水庫蓄水率逾50%，謹慎用水，到5月底前都...

居家到戶外都能搭！時髦減壓拖鞋吳映潔也愛上直呼「太舒服了！」

由adidas與KANYE WEST合作的減壓拖鞋，因為陸續被許多名人所愛穿，帶起風潮，讓不少品牌也紛紛推出自家設計，同樣熱賣。因此休閒服飾品牌ONE BOY也不只做衝鋒衣，現在還跨進了「拖鞋」領域，並找來「鬼鬼」吳映潔當代言人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦