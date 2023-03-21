清明連假湧出遊返鄉車潮 3大國道高乘載管制措施出爐

清明連假(4月1日至5日)將至，根據高速公路局統計，近年來連假國道南向全日交通量排名，前2名均為清明節連假首日，今年清明節連假長達5天，預估連假首日國道南向全日交通量可能排名前茅，規劃實施國1、國3首日高乘載管制，另國5北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。

高公局表示，清明連假高乘載管制措施包括，4月1日上午6點至中午12點，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道；4月2日至5日，每天下午1點至晚上6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道 (結束時間將視交通狀況機動調整)。

高公局呼籲，西部國道4月1日至2日南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發；4月3日至5日中部地區北向用路人建議中午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。國5部分，4月1日至2日南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發；4月2日至5日北向用路人建議上午9點前出發。

高公局也說，今年清明節連假長達5天，預測第5日(收假日)雙向交通量為假期間最低，建議國道用路人可多利用收假日行駛，適度分散車流，連假期間也可多利用公共運輸，如仍須自行開車建議多利用台61線改道行駛。