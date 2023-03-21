流感增2死 均未接種流感疫苗

新冠肺炎疫情趨緩，但流感疫情仍然持續，衛福部疾管署今天公布新增2例流感死亡個案，分別為50幾歲男性和80幾歲女性，均未接種本季流感疫苗。疾管署防疫醫師林詠青表示，民眾應留意是否出現重症徵兆、儘速就醫。醫師若認為病患符合使用克流感等抗病毒藥物，毋需快篩即可開立。

林詠青表示，上周新增2例流感併發重症病例，分別感染A型H3N2和A未分型，均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年3月14日至3月19日。

另新增2例死亡，年齡為50多歲及80多歲，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史。其中50幾歲男性，二月下旬出現發燒、頭痛，5天後出現呼吸急促等危險徵兆，就診後發現低血氧和雙側肺炎，住院期間也併發續發性細菌感染，11天後治療無效過世。

另一例為80幾歲女性，二月下旬出現咳嗽、喘等症狀，當下即就醫住院，但也因併發細菌性肺炎，經過12天後治療效果不加而過世。

本流感季自去年10月1日起，流感併發重症病例累計64例，包括52例A型H3N2、6例A型H1N1、2例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占39%；92%未接種本季流感疫苗，77%具慢性病史；其中死亡13例，包括11例H3N2、1例H1N1、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次4萬7009人次，近期趨勢持平。近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

林詠青也提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

也提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險，相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

不過疾管署副署長羅一鈞表示，流感季目前比較樂觀的是，社區合約實驗室驗出流感陽性率從三成降到一成六，流感疫情有可能開始下降，預估四月中應可逐漸脫離。