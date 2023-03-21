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墾丁缺高壓氧治潛水伕病 恆基醫院不惜虧錢也要引進

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。圖／恆基提供
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。圖／恆基提供

屏東恆春半島有3家地區醫院，但醫療服務能量和都會區有落差，一直是居民心中的痛；恆春基督教醫院斥資2.3億元興建的新大樓前年底啟用後，急門診環境空間設備升級、增加眼科、婦幼兒科和家醫科人力外，為因應墾丁潛水觀光需求引進的高壓氧治療中心，耳鼻喉科聽力檢查中心和新病房昨天啟用，可縮短遠赴高屏地區的就醫時間並提升住院服務品質。

部立恆春旅遊醫院的高壓氧治療因經營成本問題撤除20多年；恆春基督教醫院長黃健榮說，墾丁是潛水觀光重鎮，有潛水夫病的治療需求，高壓氧治療的適應症項目除潛水夫病外，急性氣栓塞症、 一氧化碳中毒、壞死性軟組織感染及混合性細菌感染、慢性復發性骨髓炎等，包括燒燙傷、急性聽力受損、運動傷害、急慢性傷口修護，急性聽力受損，都能透過高壓氧來輔助治療，加速癒合。

「這是在地的迫切需要，即使虧錢也要進！」他說，高壓氧團隊包括專科醫師執照醫師和技師共3人，可有效縮短病患傷勢復原時間，增強人體免疫力和抗生素藥性，提升白血球菌能力，這次引進的是6人艙高壓氧艙；在地民眾過去都要舟車勞頓前往高屏地區就醫，現在恆基引進高壓氧治療中心，不僅能夠服務在地居民，也包括附近離島地區蘭嶼、綠島、小琉球等地居民，也能就近照顧到。

他說，去年2月在奇美醫院耳鼻喉科部長林永松詢問下，搭起了醫療合作的橋梁，耳鼻喉科團隊服務獲得鄉親好評，特別在滿周年之際設立聽力檢查中心，引進專業聽覺評估服務設備，包括基本的聽力檢查、中耳功能檢查、電生理檢查等，專業的醫療診斷讓民眾能夠有在地且即時的醫療服務；病房從舊大樓遷至新大樓，有更寬敞的空間、明亮的採光和順暢的動線，大大提升病人住院的舒適度，也顧及到醫護人員工作的環境品質。

恆春基督教醫院耳鼻喉科聽力檢查中心昨天啟用。圖／恆基提供
恆春基督教醫院耳鼻喉科聽力檢查中心昨天啟用。圖／恆基提供
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。記者潘欣中／攝影
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。圖／恆基提供
恆春基督教醫院因應墾丁潛水觀光需求引進高壓氧治療中心，和耳鼻喉科聽力檢查中心、新病房昨天啟用。圖／恆基提供

恆春 醫師 團隊

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