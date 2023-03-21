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系統遭駭無法網路訂票 國光客運優先處理萬筆已訂車票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國光客運27日前將優先處理1萬2千筆已受理訂票，一般網路訂票預計下周前恢復。圖／國光客運提供
國光客運27日前將優先處理1萬2千筆已受理訂票，一般網路訂票預計下周前恢復。圖／國光客運提供

國光客運電腦系統12日因駭客攻擊無法運作，無法訂票、退票引發抱怨；國光客運原定15日完成系統修復恢復訂票，但有民眾發現至今仍無法線上訂票，擔心影響清明疏運。國光客運表示，系統已大致恢復，27日前將優先處理1萬2千筆受系統當機影響訂票，民眾仍可於現場購買預售及當日票，預計下周前恢復一般網路訂票。

國光客運系統12日發現遭駭客攻擊影響系統運作，經檢查無民眾個資外洩，原定12日修復完成，期間僅提供現場人工販售當日票，並從寬認定退訂票相關事宜；有民眾發現，截至20日仍無法於網路訂票，除了影響平日通勤訂票，清明連假在即，也擔心影響疏運。

國光客運指出，服務斷線前累積有1萬2千多筆訂票紀錄，且以清明連假訂票為大宗，下周一（27日）晚上9點前將優先保留這些乘客取票權利，開放民眾補付款及取票，逾期未取票將釋出所有座位。此外，電腦系統於21日測試完成後，已恢復開放各車站連線售票，乘客可以臨櫃購買當天或預購各路線車票；至於網路暨超商訂取票為強化資安升級，預計下周前重新上線服務。

國光客運強調，後續會視預售訂票情況，全力滿足運能需求，方便民眾清明連假返鄉出遊。

國光客運 連假

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