系統遭駭無法網路訂票 國光客運優先處理萬筆已訂車票

由adidas與KANYE WEST合作的減壓拖鞋，因為陸續被許多名人所愛穿，帶起風潮，讓不少品牌也紛紛推出自家設計，同樣熱賣。因此休閒服飾品牌ONE BOY也不只做衝鋒衣，現在還跨進了「拖鞋」領域，並找來「鬼鬼」吳映潔當代言人。

2023-03-21 18:40