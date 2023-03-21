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癌婦想把錢留給女兒苦求「不要救我！」醫暖回1句話全網鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生江坤俊分享近日與一名癌患者的對話。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
醫生江坤俊分享近日與一名癌患者的對話。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

癌症治療是一條漫長的道路，外科醫生江坤俊分享近日與一名乳癌病患的對話，該名病人抗癌已近十年，她默默地說「江醫師，這次如果我怎麼了，不要救我，我不要花錢治療我自己了，我要把賺的錢都留給我女兒」。江坤俊則安慰她，「她不需要妳留什麼給她耶，因為妳教的很好，她人生最需要懂的東西她都已經會了」。

江坤俊在臉書粉專發文分享與一名乳癌病患的對話，該名病人因為乳癌轉移到骨頭造成骨折，至今抗癌已近十年，她的病情反反覆覆，近期病情又加重。

該名病人對著江坤俊說「江醫師，這次如果我怎麼了，不要救我」、「我不想造成任何人的負擔，我治療乳癌已經10幾年了，之前一直都是我一個人，我一個人去醫院開刀，一個人去化療，後來是因為病比較重了，我沒辦法，只好讓家人陪」、「我不要花錢治療我自己了，我要把賺的錢都留給我女兒」。

江坤俊對著該名病人就讀高中的女兒詢問「妳會照顧妳媽媽嗎？」她則堅定的點點頭。江坤俊又詢問病人「妳女兒很乖吼？」該病人則大聲回答「她超乖的」。

江坤俊便告訴該名病人「我覺得她不需要妳留什麼給她耶，因為妳教的很好，她人生最需要懂的東西她都已經會了」，他表示，離開病房時在心裡默默地說「至於妳（指病人），我會更努力，如果我真的不行，我也不會讓妳痛苦」。

其他網友則留言「天下父母心，永遠都不想成為兒女的負擔」、「您真是個暖醫」、「真的癌末的疼痛管理好，比什麼都好」、「對孩子慈悲也是一種放下」、「醫者父母心」。

乳癌 抗癌 骨折

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