今「春分」日夜對分 應減少劇烈運動

今天是24節氣中的「春分」，台中市議員吳呈賢在臉書發文，春分要注意不要吃冰、辣等刺激食物，小心身體不適、減少劇烈運動，當心心血管不適、避免開快車與清晨上山，因為春分濃霧重，易發生車禍。

根據行政院農委會官網資料顯示，「春分日夜對分」，白晝時間漸漸增長，農家子弟必須早起下田操作。春分時節氣候變化大，氣溫不穩定，因此人或作物極易於此時生病或感染病蟲害。

市議員吳呈賢更在臉書分享，春分要注意：1.不要吃大辣、冰冷飲料與冰淇淋，小心身體不適。2.減少劇烈運動，當心心血管不適。3.避免開車較快，因為霧氣較重，容易發生交通事故。4.避免清晨上山，因為春分濃霧重。

吳呈賢也提供「春分」開運小撇步，古代帝王有「春分祭日，秋分祭月」，到戶外走走曬太陽，能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。