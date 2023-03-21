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9:45起花東連4震！最大規模5.3 花蓮4級南投3級
今上午花東在9：45分起連4震，中央氣象局指出，9:46分再震，花蓮光復都是4級。
氣象局指出，9:45左右花東地區附近發生有感地震，位於花蓮縣政府西南方 49.5 公里 ，即花蓮縣萬榮鄉，地震深度7.2公里，芮氏規模5.3。
上午9時46分，在花蓮縣政府西南方 51.3 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模4.4地震。花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級。
上午9時54分，中央氣象局發布小區域有感地震報告，在花蓮縣政府西南方 50.5 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.2公里。花蓮震度3級，南投及台中1級。
上午9:59分，花蓮萬榮鄉發生芮氏規模3.7地震，深度8.3公里，花蓮3級，南投及台東都是1級。
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