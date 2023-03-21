今天「春分」炎熱如夏天 春雨24日報到

今天是春分，天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，春季後半段正式開始，準備迎接更多暖意，偏熱的感覺將陸續出現，炎熱的夏天即將來臨，白天超過30度，到23日暖空氣增強，24日春雨報到。

彭啟明指出，今天春分，太陽直射赤道，南北半球日夜等長。溫度起伏不定，但整體趨勢越來越溫暖，偏熱的感覺將陸續出現，今起到23日暖空氣增強，天氣穩定，降雨機率低。白天高溫超過30度，但日夜溫差大，要注意保暖。

氣象局長鄭明典在臉書指出，今天起南風，平地感覺會稍濕悶，有些地方室內可能會有反潮現象。

彭啟明指出，24日春雨報到，周末降雨擴大至中、北部及宜花地區，南部及台東地區降雨較少。

鄭明典表示，目前出現很顯著的春雨系統，中國華南可能會雷聲隆隆，但是台灣在主要雨區外圍，會有雨，只是可能累積雨量有限。