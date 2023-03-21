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輕症免隔離首日0確診！咳聲嚇壞診所醫師 設「戶外區」自保
新冠肺炎輕症免隔離昨上路，非偏遠、離島取消視訊問診。台中市診所醫師施勝桓觀察，昨天診所首日確診數卻是0，但還是有病患聲音沙啞、一直咳，擔憂藏「黑數」，猶如在「近身肉搏」，因此貼出分流看診公告，確診者在戶外看診。
中央流行疫情指揮中心公告，昨起快篩陽性輕症、無症狀者免通報、免隔離，進行「0+n自主健康管理」，有症狀在家休息，避免不必要外出；無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可外出，外出時須全程佩戴口罩。符合新冠肺炎併發症（中重症）條件才需通報並隔離治療。
一名上班族說，沒想到自己疫苗打滿打好，竟然不是「天選之人」，昨天出現喉嚨痛等不適症狀，快篩呈現陽性，因為昨天剛好是輕症免通報免隔離首日，只好戴上口罩、帶著快篩棒直衝診所。
施勝桓統計，上周每天都仍有病患視訊就診昨天診所就診人數151人，其中約有四分之一為上呼道疾病患者，不乏聲音沙啞、一直咳的患者，但有的患者因為新制上路，也沒有快篩，所以一整天下來，確診病患數竟然是零。相較上周一146人就診，就診人數相當，當天8人確診，確診數不可能一下子就降為零。
施勝桓認為，他因擔憂藏有「黑數」，感覺是醫生是直接和病患「近身肉搏」，在請病患張嘴、發出「阿」聲音時，應該是病毒量最高的時候，擔心醫護、其他候診患者，尤其是長者或小孩等高風險族群被傳染。
施勝桓指出，昨天上午確診數為零，他在下午決定分流看診，在門口貼上「如有確診者，麻煩請門外等候，打電話通知櫃台，掛完號後，醫師至戶外看診」的告示，由醫師出來在戶外為快篩陽性確診者看診，保護好醫護、其他患者，不過，一整天都沒有確診者。
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