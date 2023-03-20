影／國際展能節競賽22日登場 陳建仁為國手授旗加油

第10屆國際展能節職業技能競賽（10th International Abilympics）將於3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦。勞動部晚上（20日）在諾富特華航桃園機場飯店舉辦「第10屆國際展能節職業技能競賽授旗典禮」幫國手們鼓舞士氣。行政院院長陳建仁到場授旗為國手祝福、加油，同時也肯定國手們長期備戰的辛勞。

第10屆國際展能節職業技能競賽原本預計2021年8月在俄羅斯舉辦，受疫情及俄烏戰爭影響，該競賽歷經延期及取消的波折後，國際奧林匹克身心障礙聯合會公告於2023年法國梅斯舉辦本屆競賽。本屆競賽共有26職類28位國手參賽，國手們熬過17個月的培訓蓄積豐厚實力，將代表國家爭取榮耀。

陳建仁表示，國際展能節職業技能競賽約每4年舉辦一次，透過技能競賽提供身心障礙朋友展現技能的機會，而我國在歷屆成績中表現優異，上屆榮獲10面金牌、4面銀牌、2面銅牌及1個特別獎，刷新歷屆摘金紀錄，期許本屆能再次締造佳績。

陳建仁也提到，這一屆的展能節國手受到疫情跟俄烏戰爭的影響，賽事延宕兩年半，選手仍專注於訓練、不斷努力，現在就要站上國際舞台與其他22國的選手競爭，他們堅毅不拔的定力，值得國人給予最大的肯定及鼓勵。因此勞動部兩度修訂「技能競賽實施及獎勵辦法」，提高獲獎選手的技能競賽獎金，也一併提高培訓團隊獎金，顯示出政府透過積極技能培育，鼓勵國人提升技能水準並能為國爭光的用心。